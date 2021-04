零傳媒經驗的李百全上任廣播處長一個多月,電視部成清算「第一滴血」,英文台也緊接受到審查陰霾籠罩。擔任香港電台第三台英文節目《Morning Brew》時事評論員逾10年的Steve Vines,近日被港台撤換,上周四(1日)最後一次在該節目發表評論,斥政府未能解決本港房屋問題,又指北京在現行選舉制度下不會讓民主派有機會勝出。Vines回覆《蘋果》時說,港台指他的評論與另一種觀點不符。《蘋果》正向港台查詢事件。

英文網媒Hong Kong Free Press今日報道,Steve Vines逢周四在港台第三台擔任《Morning Brew》評論員,發表關於香港政治及新聞的觀點,評論議題涵蓋時事至藝術。HKFP引述Steve Vines指,對港台不再讓他擔任該節目的評論員感到失望,又說港台認為他在節目上的觀點不夠平衡,因只有一種觀點,而沒有其他。

Steve Vines仍可主持兩個訪問節目

Steve Vines以短訊回覆《蘋果》時說,雖然他不再是《Morning Brew》評論員,但仍會繼續擔任港台英文節目《The Pulse》和《Backchat》的客席主持,稱不上是離開港台,亦相信是因《Morning Brew》要發表評論,但另外兩個節目只是訪問其他人,故沒有被換走。

被問到港台是否因為覺得他的評論不夠平衡而將他換走,Steve Vines稱,港台說他的評論與另一種觀點不符(they just said that my commentary is not matched with another point of view)。至於甚麼是「另一種觀點」?他則說,這應找港台解答。

港台:節目只得一位評論員無法平衡

HKFP引述港台發言人回應,指有關決定由第三台的製作人下達,說Steve Vines是節目中唯一評論員,這種形式無法做到平衡或讓不同觀點發表,強調沒有限制他所發表的觀點,而是這種發表形式不合適(unsuitable)

港台發言人又說,《Morning Brew》不打算替換Steve Vines,《Backchat》更歡迎具專業知識的共同主持人(co-hosts),指這樣更能善用Steve Vines的才能,與嘉賓和觀眾進行現場辯論。

Steve Vines於本月1日最後一次於《Morning Brew》開咪,談及近日全國人大完善選舉制度的決定,指前年區議會選舉,民主派陣營幾近大獲全勝,對北京而言屬「極大的震驚」(enormous shock),令北京知道在現行選舉制度下,民主派有機會再次勝出,自己又預料於本屆立法會選舉中,「絕大部份人都不會投票」(most people won’t vote)。

直指政府防疫措施有着「巨大的政治目的」

Steve Vines於節目中亦有談及科興和BioNTech復必泰疫苗,他形容科興疫苗效用較低,亦多次強調科興的第三期臨床數據未符合專家委員會的個別指引,但科興是「政府實際上希望人人都接種的一款疫苗」,然而復必泰有效率超過90%,形容「你不需要是醫學界專業人士,都知道哪一種較有效」。

Steve Vines亦批評,港人非常渴望往外遊,但政府一直只顧向中國大陸「開關」,令疫情變成「政治上的爭奪戰」(politically charged battle),而不封關亦變成疫情大流行的原因。他亦形容,政府的防疫措施有着「巨大的政治目的」(overwhelming political objective),正正為防止人們再次上街聚集示威,令政府增添「醜聞」(scandal)。

「這些說空話的人,梁先生,我們知道你的名字」

節目有聽眾問及,香港劏房問題非常不人道,是否理應被廢除。Steve Vines回應指,上任特首梁振英曾以增加房屋供應為施政的「重中之重」,然而在任期間,輪候公屋的人數反增一倍,港人仍然難以買樓,批評政府「雷聲大、雨點小」(talk big and act little),「這些說空話的人,梁先生,我們知道你的名字」(Those who talk biggest, Mr Leung, we know your name),呼籲聽眾「不要只聽他們說話,留意他們所做的」(Let’s not keep listening to what people say, pay a little more regard to what the do)。

居港30年的Steve Vines為香港外國記者會(FCC)前主席,是資深政治評論員及作家,曾任職英國《衛報》、《BBC》、《每日郵報》和《獨立報》及《亞洲時報》的顧問編輯,更曾獲頒人權新聞獎項。

Steve Vines曾替《南華早報》長期撰寫評論,因不滿該報刊出「銅鑼灣書店」東主桂民海的「被脅迫式自白」,2018年11月宣佈不再為該報撰文,現改替獨立英文網媒《Hong Kong Free Press》撰文。前年港府強推《逃犯條例》修訂時,他曾接受傳媒專訪,指修例將對香港傳媒「寒蟬效應」,進一步自我審查,亦曾稱「相信港人不會就此投降」。

