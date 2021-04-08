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清算港台︱第三台時事評論員開咪逾10年突被撤換 被指評論與另一種觀點不符

56分鐘前
香港電台第三台英文節目《Morning Brew》的時事評論員Steve Vines，近日被港台撤換，上周四（1日）最後一次在該節目發表評論。小圖為Morning Brew on RTHK Radio 3 Hong Kong Facebook片段截圖

零傳媒經驗的李百全上任廣播處長一個多月，電視部成清算「第一滴血」，英文台也緊接受到審查陰霾籠罩。擔任香港電台第三台英文節目《Morning Brew》時事評論員逾10年的Steve Vines，近日被港台撤換，上周四（1日）最後一次在該節目發表評論，斥政府未能解決本港房屋問題，又指北京在現行選舉制度下不會讓民主派有機會勝出。Vines回覆《蘋果》時說，港台指他的評論與另一種觀點不符。《蘋果》正向港台查詢事件。

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英文網媒Hong Kong Free Press今日報道，Steve Vines逢周四在港台第三台擔任《Morning Brew》評論員，發表關於香港政治及新聞的觀點，評論議題涵蓋時事至藝術。HKFP引述Steve Vines指，對港台不再讓他擔任該節目的評論員感到失望，又說港台認為他在節目上的觀點不夠平衡，因只有一種觀點，而沒有其他。

Steve Vines仍可主持兩個訪問節目

Steve Vines以短訊回覆《蘋果》時說，雖然他不再是《Morning Brew》評論員，但仍會繼續擔任港台英文節目《The Pulse》和《Backchat》的客席主持，稱不上是離開港台，亦相信是因《Morning Brew》要發表評論，但另外兩個節目只是訪問其他人，故沒有被換走。

被問到港台是否因為覺得他的評論不夠平衡而將他換走，Steve Vines稱，港台說他的評論與另一種觀點不符（they just said that my commentary is not matched with another point of view）。至於甚麼是「另一種觀點」？他則說，這應找港台解答。

港台：節目只得一位評論員無法平衡

HKFP引述港台發言人回應，指有關決定由第三台的製作人下達，說Steve Vines是節目中唯一評論員，這種形式無法做到平衡或讓不同觀點發表，強調沒有限制他所發表的觀點，而是這種發表形式不合適（unsuitable）

港台發言人又說，《Morning Brew》不打算替換Steve Vines，《Backchat》更歡迎具專業知識的共同主持人（co-hosts），指這樣更能善用Steve Vines的才能，與嘉賓和觀眾進行現場辯論。

Steve Vines於本月1日最後一次於《Morning Brew》開咪，談及近日全國人大完善選舉制度的決定，指前年區議會選舉，民主派陣營幾近大獲全勝，對北京而言屬「極大的震驚」（enormous shock），令北京知道在現行選舉制度下，民主派有機會再次勝出，自己又預料於本屆立法會選舉中，「絕大部份人都不會投票」（most people won’t vote）。

直指政府防疫措施有着「巨大的政治目的」

Steve Vines於節目中亦有談及科興和BioNTech復必泰疫苗，他形容科興疫苗效用較低，亦多次強調科興的第三期臨床數據未符合專家委員會的個別指引，但科興是「政府實際上希望人人都接種的一款疫苗」，然而復必泰有效率超過90%，形容「你不需要是醫學界專業人士，都知道哪一種較有效」。

Steve Vines亦批評，港人非常渴望往外遊，但政府一直只顧向中國大陸「開關」，令疫情變成「政治上的爭奪戰」（politically charged battle），而不封關亦變成疫情大流行的原因。他亦形容，政府的防疫措施有着「巨大的政治目的」（overwhelming political objective），正正為防止人們再次上街聚集示威，令政府增添「醜聞」（scandal）。

「這些說空話的人，梁先生，我們知道你的名字」

節目有聽眾問及，香港劏房問題非常不人道，是否理應被廢除。Steve Vines回應指，上任特首梁振英曾以增加房屋供應為施政的「重中之重」，然而在任期間，輪候公屋的人數反增一倍，港人仍然難以買樓，批評政府「雷聲大、雨點小」（talk big and act little），「這些說空話的人，梁先生，我們知道你的名字」（Those who talk biggest, Mr Leung, we know your name），呼籲聽眾「不要只聽他們說話，留意他們所做的」（Let’s not keep listening to what people say, pay a little more regard to what the do）。

居港30年的Steve Vines為香港外國記者會（FCC）前主席，是資深政治評論員及作家，曾任職英國《衛報》、《BBC》、《每日郵報》和《獨立報》及《亞洲時報》的顧問編輯，更曾獲頒人權新聞獎項。

Steve Vines曾替《南華早報》長期撰寫評論，因不滿該報刊出「銅鑼灣書店」東主桂民海的「被脅迫式自白」，2018年11月宣佈不再為該報撰文，現改替獨立英文網媒《Hong Kong Free Press》撰文。前年港府強推《逃犯條例》修訂時，他曾接受傳媒專訪，指修例將對香港傳媒「寒蟬效應」，進一步自我審查，亦曾稱「相信港人不會就此投降」。

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港台第三台Steve Vines
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