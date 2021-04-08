12港人當中8人日前在內地刑滿獲釋，被移送返港後完成隔離檢疫，並陸續出庭應訊。其中李子賢及鄭子豪今午被押解往區域法院提訊。法官杜大衞押後兩人的案件，並應控方申請，以兩人早前在案件再訊時沒有到庭為由，充公他們的保釋金。李和鄭均沒有申請保釋，還柙候訊。

李子賢和鄭子豪今午步出犯人欄時精神不俗。法庭先處理李子賢（31歲）的案件。李被懲教人員押送往囚室期間，向公眾席鞠躬。

法庭緊接處理鄭子豪（19歲）的案件，鄭身穿灰色連帽外套及藍色上衣出庭。及至散庭後，公眾向鄭說「撐住」，鄭點頭回應。

辯方申請押後李的案件至6月29日，以等候被告申請法援；另申請押後鄭的案件至5月25日再訊，以便索取法律意見，獲法庭批准。控方則申請充公二人保釋金，辯方對此沒有陳詞。

李子賢報稱測量員，被控於前年9月29日在港島金鐘與他人參與暴動及襲警。

鄭子豪則被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及屬交替性質的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指鄭與其餘四人串謀其他身份不詳的人，無合法辯解而用火摧毀他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

交替控罪則指鄭於前年9月30日在灣仔金樂大廈一個單位內，保管或控制21個玻璃樽、異丙醇、乙醇、汽油、糖、鎂粉等，並意圖使用而摧毀他人財產。

【案件編號：DCCC294、323/20】

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