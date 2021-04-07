【本報訊】醫學界一直估計接種各款武漢肺炎疫苗後，只可提供有效保護約半年。已在港使用的復必泰（BioNTech、簡稱BNT）疫苗昨發表進一步臨床研究數據，證實接種復必泰半年後，有效率仍然高達91.3%。研究亦發現，復必泰預防南非變異病毒株的功效更達100%。

100%預防南非變種病毒

復必泰昨發表疫苗三期臨床研究的最新數據。研究顯示在46,307名參與者中，最終927人於半年後染疫，其中77人接種復必泰，另外850人為對照組。以此計算，接種疫苗半年後的有效率為91.3%。至於預防南非變異病毒株，800名參與者中，九人染疫，由於全屬對照組，接種疫苗一組沒人感染，得出預防有效率為100%。

至於國產科興，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶上月在記者會稱，通過抗體水平監測，科興疫苗有效期大概是六個月以上，但他沒有透露具體數據。

另外，本港已訂購的阿斯利康疫苗在歐洲被指與血栓個案有關，政府專家顧問許樹昌昨認為，政府應停止採購阿斯利康，因為當初預訂時未知疫苗副作用，加上阿斯利康功效只達七成，對南非變種病毒保護率更只有一成，並非理想的疫苗。

政府去年12月宣佈與阿斯利康達成協議，購入750萬劑，今年第二季尾分批運抵本港。食衞局昨回覆指，任何疫苗供港前，必須經過《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）的程序批准作緊急使用，衞生署至今未收到阿斯利康提交申請。發言人指由於政府已與疫苗製造商簽訂保密協議，不能透露個別疫苗資料。