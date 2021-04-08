自去年中共強推《港區國安法》，香港掀起新一波「移民潮」，英國的BNO簽證「5+1」成為熱門選擇之一。英國政府今日（8日）發佈繁體中文版歡迎小冊子，為持有香港英國公民（海外）簽證（BNO）人士在英的生活指南，當中包括求職、創業、教育等小貼士，亦提及港人支付英國醫療保健費後，可免費使用大多數英國醫療服務，惟港人無法領取大多數公共福利，包括政府支付的福利、稅收抵免和住屋補助。

約翰遜：這裡對你來說是熟悉且不陌生

英國今日發佈一份名為「給持有香港英國公民（海外）簽證人士的歡迎小冊子」，小冊子共30頁，全篇以繁體中文版撰寫，由英國首相約翰遜撰寫序言。約翰遜先代表英國全國人民，向移居當地的港人表示最熱烈的歡迎。他指，可想像到舉家移居到另一國度重新開始是「多麼艱難」，但相信港人在英可享有「賓至如歸的感受」。

約翰遜續指，英國與香港或許有多方面的差異，但相信港人對英國生活的基本原則有一定熟悉，並指在一個多世紀以來，英國發展成自由和繁榮的社會經濟體，「在這裡人們可以隨心所欲地表達自己」，希望這小冊子可幫助移居港人紮根，「這裡的一切對你來說是熟悉且不陌生」。

內政大臣：提供「前所未有」的待遇

內政大臣彭黛玲以及房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺，同樣為小冊子撰寫序言。當中指出，基於與港人有深厚而特殊的關係，英方會信守諾言，並履行對港人的責任，向持有BNO身份人士及其家屬提供「前所未有」的待遇。

二人指，已與地方議會合作制定計劃，幫助港人申請工作、創業、接受教育，並提供所需的英語學習教學。他們亦指，要獲得簽證，港人必須證明有能力在英生活至少6個月，故小冊子列出如何獲得額外幫助。

具學位資深港人教師僅須評估即合資格教書

在求職方面，小冊子列明，移居港人可到技能諮詢網站了解英國各個行業所需的技能，亦可從國家職業服務局獲得就業建議和輔導。港人可透過地方或全國性報紙或招聘網站尋找招聘廣告、向招聘機構登記，以及拜訪當地公司查詢職位空缺。

小冊子又特別提到，假如來自香港的教師通過在英格蘭完成認可的教師培訓課程，就可獲得英格蘭合格教師資格（QTS）。另外，具有學位又經驗豐富的香港教師，可在通過完成評估之渠道，以獲取合格教師資格。不過，即使在沒有QTS的情況下，教師亦可在院校和免費學校工作。海外教師可在沒有QTS的情況下，在英國政府資助學校工作最多4年。

假如港人希望在英創業，則需要在公司註冊處上註冊業務，費用為12英鎊，亦要根據業務類型，確保持有特定的執照、許可證（如在街上進行交易或販售食品）或符合保險範圍。若在網上銷售商品、進出口商品等，亦需遵守一些規則。

2至4歲幼童可獲免費托育

教育方面，如孩子年齡介乎2至4歲，可得到免費孩童的托育時間。所有居住在英格蘭的3歲和4歲兒童，均可享受「15小時的通用待遇」；另外，被認為處於弱勢的2歲兒童，亦可享有「處於弱勢地位的2歲兒童享有15小時的待遇」。港人家庭只要滿足收入要求、即年薪低於15,400英鎊，並且有需要此福利的孩子，或家庭成員為英國公民的主要看護人，就可符合2歲兒童福利資格。

假如孩童達5歲但未滿16歲，則需接受全日制教育，小冊子亦為家長提供英國學校招生系統的指引資訊。家長亦可瀏覽居住地的議會網站，查詢當地的政府資助公立學校及其入學標準。

支付保健費後可免費使用大多數醫療服務

值得留意的是，小冊子提醒港人，在支付英國醫療保健費並獲得簽證後，可免費使用大多數英國醫療服務，但處方藥和牙科護理仍需付款。不過，即使移居港人獲得BNO簽證許可，仍屬於「不允許領取公共福利（NRPF）」組別，意味港人無法領取大多數公共福利，包括政府支付的福利、稅收抵免和住屋補助。

然而，英國政府指，假如BNO簽證持有人面臨貧困、或有迫在眉睫的風險等，可以申請解除NRPF的限制條款，包括申請人的經濟狀況在獲准留在英國後發生變化，使他們不再能夠為自己或家人提供食物或住屋、申請人的孩子因收入變低而處於危險之中，便可申請變更條款。

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