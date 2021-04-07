【本報訊】打倒香港選舉制度後，中共集團繼續亂樹敵人批鬥，魔爪伸向各專業團體。有報道引述親建制人士及行會成員意見，指港府可收回律師團體自我監管權，改由政府組織代替，矛頭直指被左報和建制聯手炮轟的大律師公會。據了解，政府正研究透過成立各類監管局，收回專業界別的自我監管權。香港大律師公會前主席梁家傑表示，若由政府發律師牌，律師或為飯碗被政府操控，做法與內地無異。

前律師會會長蘇紹聰昨在《星島》訪問稱律師團體應為純專業團體，政治中立，若被政治團體控制便不再中立，不應給予其自我監管權力。他更主張若市民認為專業團體已經變質，可向政府或立法會反映，律政司或立法會司法及法律事務委員會可調查團體需否改變監管權。

指客戶權益恐受損

該事務委員會的主席、身兼行政會議成員的民建聯張國鈞更獻計，修訂《法律執業者條例》收回律師團體的自我監管權，並由政府部門或政府成立的組織代替，他將矛頭指向香港大律師公會，指新主席夏博義上任後，即建議修訂國安法的言論是公然挑戰國安法，將拖累公會位置和專業位置。他又質疑公會變成政治組織，過往常以法律包裝，就政治議題發表意見，例如反對高鐵一地兩檢。本報已向大律師公會主席夏博義查詢上述建議，但未獲回覆。

據了解，現時被針對的專業界別不單止法律界，各專業界別無一倖免。有建制派私下指，保險業監管局的成立令港府覺得，透過獨立機構監管各行各業的做法「有得諗」。不同政策局正向各自相關的專業界別討論，務求收回部份自我監管權。

對於蘇紹聰的言論，香港大律師公會前主席梁家傑感到詫異，因對方身為前律師會會長，居然要令業界「自廢武功」。梁指出，實行普通法的民主國家或地區，均實行行業自律，而法律界由行業自我規管，好處是保障客戶最大權益，「你嚟到我打官司，可以深信我唔會賣特區政府帳。若果每年要鄭若驊發牌，（律師）要睇住個飯碗、要睇住個牌，內地情況就係咁」。

質疑蘇政治凌駕專業指控

梁家傑更質疑，蘇紹聰有何證據證實現時律師團體由政治凌駕專業問題，又特意提醒蘇，英國的律師會和大律師公會中，不少會員都為保守黨、工黨等政黨成員，故奇怪蘇為何會有此等對律師會會員抱極大不信任的言論。梁強調港人要珍惜自律，因香港作為受國際信任的國際金融中心，鄭若驊時常強調發展仲裁樞紐，都有賴香港尚有獨立的行業自律自主制度，若由政府操控發牌，「仲點可以擘大眼同人講我哋只係服膺專業行事原則？」