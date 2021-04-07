公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，過去半年自己朋友圈中，有4至5名中層專科醫生已經辭職，有人已離港，有人將於短期內出走；未辭職而加快送子女到外國升學的，更是不計其數。她慨嘆，以往通常是剛畢業而嚮往外國生活的年輕醫生，或退休醫生才選擇移民；在醫管局工作了十多年的中層專科醫生，一向很少會辭職移民，因要放棄穩定事業及收入，如到英國執業隨時要從較低級職位做起，薪酬或較在港少一半，「依家連最穩定嘅人都開始走，反映社會不安嘅現象。」

政府開始在不同界別展開肅清行動，教師及社工首當其衝；去年初疫情爆發時發動罷工的醫護界，暫未被秋後算賬。醫管局主席范鴻齡早前指，他個人認為前線醫護未必需要宣誓，似令醫護鬆一口氣。但馬仲儀認為，去年中政府落實《國安法》後，社會形勢越趨惡劣，「我哋由港英教育培養出嚟嘅一代，核心價值同依家唔一樣。」《國安法》實施後有教師被指宣揚港獨訊息被釘牌、通識科被殺科、大學工程撥款被抽起，及有建制派議員提倡在學校教室安裝閉路電視等，也令為人父母的醫生深感不安。

事實上抗疫期間政府容不下醫護專業的言論，特首林鄭月娥曾批評有「所謂專家、醫生」不斷抹黑全民普檢，早前又譴責有醫護污衊國產疫苗。馬仲儀直言，過去一、兩年醫護界別受到另一陣營攻擊，工作難免受影響，也加速同事出走的決定。

醫生流失，醫管局服務會否受影響？馬仲儀表示，目前離職的醫生不多，而且「醫管局嘅人手編制同服務水平好彈性，政府成日話缺少600個醫生都維持到」，故整體服務不受影響；不過有10多年經驗的專科醫生流失，「仔細去睇質素一定有影響。」

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