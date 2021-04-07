【送暖高牆】為高牆內手足以信送暖，有人會傳來打氣說話，亦有讀者閒話家常，分享看似無關重要的生活片段，相信是希望藉此令手足感受到「生活」的味道。

讀者來信為戴耀廷送上詩歌，讓他知道並不孤單；朱凱廸支持者談到街站偶遇的一幕；跟李伯盧（吳政亨）相識多年的友好，感慨對方正在受苦，叮嚀說「難捱的話一定要出聲，唔好屈住」，讓眾人之志成為力量，一同繼續撐住。

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部送暖高牆逢周一至五刊出

確信榮耀會回來

敬愛的戴教授：

我知道你都很喜歡《因着信》這首詩歌，現把歌詞寄給你，好等你能細味其中的每一句每一字，同時也把最深切的祝福隨歌詞寄給你。

《因着信》

憑信，他離別吾珥

因信，全然奉上愛子

憑信，還有人全力抓住天使

贏到祝福，換了名字

憑信，他行近紅海

因信，連潮浪也分開

憑信，曾有人被困於獅子坑內

仍敬拜上帝，發誓至死不改

在某天他下決心圍繞在城外

憑信放聲呼喊，城牆便倒塌下來

又有先知被擄他方常在心裏靜待

仍確信上帝榮耀會回來

憑信，我們懷着憑據

因信，同尋着了應許

憑信，能夠發現在世間只是寄居

朝更美家鄉走回去

這首詩歌是我每天都會聽，因每一天都想提醒自己神的應許。但願這首詩歌每天都陪伴着你，讓你知道，你並不孤單。除了神以外，我們都是每天記掛着你的，雖然現在的你被放在獅子坑內，但我們確信神的榮耀會回來。

我現在已開始閱讀《香港憲政的未來系列》之二，在當中學到很多，感謝你。同時亦有開始上陳健民教授在YouTube有關民主的課程。請你要好好保重身體，我們會繼續不斷以禱告去支持你。

KW敬上

向你豎起拇指

尊敬的朱先生：

有一次在元朗輕鐵豐年路站，我哋偶遇。我曾向你豎起拇指並希望香港人加油。這一幕之後，沒想到你就失去了自由……世事無常！不幸+不悅+無奈！平民百姓惟有祝福祝願好人一生平安！希望大步檻過。和家人團聚！保重身體！

留返條命黎明總會來

伯盧：

對上一次同你見面傾偈已經係好一段時間之前，估唔到到咗今日有機會再傾，係以呢種形式，仲要隔咗塊厚厚的高牆……寫到呢度，心情已經好難受！點解個天要咁樣對好人，而且受苦嘅都係比自己付出多嘅人！

百般滋味湧上心頭之時，又再想起當初認識嘅時候。當時我（到𠵱家都係）就好似張白紙咁乜都唔識，但你好好，畀機會我去嘗試，讓我有勇氣同信心，踏出重要嘅一步。好多謝你！更因此而有幸識到大家，一班有共同理念嘅人。或者就係本着呢份初心，大家便走在一起，並築起我人生中一份好珍貴嘅情誼。所以，好感激有你呢個橋樑，令我有呢份美好嘅回憶。更希望呢份唔單止係回憶，而係持續嘅片段。縱然喺唔同嘅位置，但兄弟爬山，仍然堅持下去！就好似當日你大汗叠細汗馬拉松式嘅工作。見到你呢份堅持同付出，我都好有感動。令我感受到呢一點火熱原來唔係淨係自己，更可燃至身邊其他嘅人，一直蔓延落去。

講到嚟呢度，最重要最重要想話畀你聽，我哋呢班共同理念嘅朋友，係好關心同支持你！一直記掛住你。縱然我哋能夠做到嘅嘢係微不足道，但都會竭盡所能，將呢份心意送畀你。艱苦嘅日子好漫長，我哋都係人，有軟弱嘅時候，難捱的話一定要出聲，唔好屈住。累的話就讓自己休息，總之好好對待自己。世界變得好快，我哋留返條命，一齊睇吓呢個世界變成點。黎明總會來臨，我哋約定一齊睇，好嗎？

撐你的阿真

你們的付出鑄入歷史

致47位真正的愛港愛國者：

香港人欠了你們很多，難以想像，為了香港的民主自由，你們可以把自己一生前途押上，你們不會不知道，聽黨話，跟黨走，出賣香港才會榮華富貴，賣港那幫人渣不是心安理得的在吸食香港的血嗎？你們卻偏偏選擇了現在這條難行的路，令人心疼又敬佩，好想逐一向你們道謝。

二百萬人遊行時我有機會行近胡志偉義士的身邊，他拿着水杯斟水給我喝，好開心可以親口向他道謝，謝謝他為我們的香港做了那麼多，實在無以為報，這也是今天我想向各位表達的一點心意。你們的家人，你們的下一代將會以你們為榮，你們為香港的付出已被鑄入歷史，永遠被稱頌。賣港求榮那伙人必遺臭萬年，世世代代成為子子孫孫的恥辱。

祝願吉人天相，香港這福地給你們福䕃！

一個愛香港也愛你們的香港人