示威者前年11月11日發起「大三罷」行動，多區市民響應堵路及癱瘓交通，其間有三男兩女被指在九龍城堵路，被控一項非法集結罪。案件昨在九龍城裁判法院審理，裁判官鄭念慈今裁決時，當時帶隊的警署警長供稱五名被告身在現場，但沒直接證據證明各被告參與涉及堵路等非法集結的行為，裁定各被告罪名不成立。

五名被告依次為女學生謝昕希（21歲）、女被告梁梓情（26歲）、學生謝尚珉（19歲）、侍應許智佳（24歲）及售貨員吳聲宇（25歲），五人被控一項參與非法集結罪。控罪指各被告於2019年11月11日在九龍城馬頭角道與馬頭涌道交界參與非法集結。

有大狀為被告提出訟費申請，但鄭官指各人事發時均拔腿逃走，且穿上黑色衣著及用口罩遮面，認為他們行為自招嫌疑，拒絕訟費申請。

九龍城軍裝巡邏小隊時任第三梯隊第一小隊警署警長繆國強50820昨供稱，當日早上負責清除路障的掃蕩工作，7時10分抵馬頭角道與馬頭涌道的十字路口交界觀察，看見現場有十多二十人，大部份穿著黑衫，並將路邊小巴站牌及欄杆拉出馬路中間，行經車輛因雜物阻塞而停駛，有司機落車親自清理路障。

繆自言觀察一分鐘後與隊友追截，並以公眾地方行為不檢罪名拘捕五人。辯方曾質疑現場工聯會的閉路電視實時片段未能反映繆所供稱的堵路情況。繆翻看片段後，對提問不斷以「唔清楚」或「唔記得」回答。

【案件編號：KCCC2055/20】

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