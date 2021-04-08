過去5年財政年度，港府投放於宣傳《基本法》的開支為介乎1,200萬元至1,700萬元之間，不過今個年度就大增至2,300萬元。至於宣傳《國安法》方面，當局諱莫如深，聲稱有關開支為政制及內地事務局整體開支的一部份，沒有具體分項數字。

政制局向財委會提交的文件顯示，16至17年度宣傳開支為1,600萬元，之後兩個年度維持在1,700萬元，前一年度則略減至1,500萬元，上個年度更跌至1,200萬元。當局解釋，過去兩個年度的開支減少，是受修例風波和疫情影響，導致部份推廣活動未能如期舉行。

今個年度的開支增至2,300萬元，當局指，宣傳策略包括舉辦主題研討會、透過電子媒介宣傳、在地區舉行活動，以及透過《基本法》推廣活動資助計劃和《基本法》推廣的研究資助計劃，舉辦不同形式的憲法和《基本法》推廣及研究活動。

當局亦披露過去3個年度，兩個計劃的資助金額和相關項目的參與人數，可見18至19年度，兩個計劃共撥出400萬多元、參與項目的人數僅3.4萬多人，到19至20年度，資助額增至717萬多元，參與人數升至7.3萬多人，而上個年度的資助額更突破1,000萬元，參與人數近15.2萬人。

另一邊廂，有議員亦關注當局如何宣傳去年中實施的《國安法》。惟當局聲稱一直透過不同渠道和方式介紹《國安法》，例如去年12月4日的「憲法與國家安全」網上座談會有約10萬人次觀看，但具體的宣傳開支欠奉，指在基本法推廣督導委員會下推廣《國安法》的開支，是政制局整體開支的一部份，當局沒有具體分項數字。

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