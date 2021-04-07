本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情雖然稍見減退，但昨日（7日）新增8宗確診，2宗本地感染，均無源頭。初步確診約10宗，大部份是輸入，1宗源頭不明。3名無源頭確診或初步確診者均居於屯門，其中2人同樣住友愛邨愛暉樓3座。1名染疫老婦在病毒潛伏期或傳染期間，多次到區內4間食肆用膳。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不排除屯門有隱形播毒。

染疫婦屢訪屯門4食肆

●栢麗廣場──明星金閣海鮮酒家（4月1至3日）

●愛定商場H.A.N.D.S──經典廚房（3月24至28日及4月4日）

●愛定商場H.A.N.D.S──綠茵餐廳（3月24、29及30日；4月1至3日）

●愛定商場H.A.N.D.S──彩晶軒（3月21日）

4.7強制檢測大廈名單

●屯門山景邨景富樓高座

●屯門友愛邨愛暉樓第3座

70歲獨居婦染疫 同住愛暉樓3座

至於初步確診的1宗源頭不明個案，為同樣居於友愛邨愛暉樓3座的70歲獨居老婦，不過此個案患者所居住的樓層與確診的71歲老婦相距一層，而且並非同一座向，暫未發現有共同接觸史。老婦視力不佳，平常多留家中，家人一周探望一次，亦有朋友會於周末到訪，並做飯給她，故2人須送往檢疫。

患者本身並無病徵，惟於本月6日因跌倒而被送院，其後於院內檢測到對武肺病毒呈陽性反應，與她同一病格的7位病人亦須隔離檢疫。由於老婦於院內沒有高風險程序，曾與她接觸的醫護人員亦有穿上合適防護裝備，故並無醫護須接受檢疫。

屯門3無源頭染疫 張竹君認或隱形播毒

由於3名無源頭確診或初步確診者均居於屯門，其中2人同樣住友愛邨愛暉樓3座，張竹君指不排除屯門有隱形播毒，建議市民如不適，應盡早求醫。惟張認為，由於初步確診的70歲獨居婦多不出門，被探訪者傳染的機會較大。

張竹君又指，初步確診的70歲獨居婦與另一位同住愛暉樓3座的71歲確診婦相距一層樓，2戶座向亦不同，未有共同接觸史，故暫不認為2人互相感染。但考慮到不外出的初步確診者經常有一位人士照顧其起居飲食，故不排除該照顧者在附近街市等地方染疫，再傳染給獨居婦。

澳門多1確診 累計49宗

澳門昨日亦新增一宗確診個案，為第49宗病例。患者是一名23歲男居民，並未接種武肺疫苗。他是葡萄牙留學生，4月4日乘搭法國航空公司AF1025從里斯本，再轉機經法國巴黎和台灣，並於7日到澳門；他於4日及5日曾作鼻拭子新冠病毒核酸檢測呈陰性；入境澳門時接受新冠病毒核酸及抗體檢測，核酸檢測呈弱陽性，血清IgM抗體及IgG抗體呈陽性，目前在仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。

此外，澳門一名17歲留學英國學生經台北轉機回澳門，入境時接受核酸檢測測試，結果為陰性，但病毒抗體檢測為陽性，已被安排到公共衞生臨床中心作進一步觀察和檢測。而男子亦未接種過武肺疫苗。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府將會延長尖沙嘴漢口道及沙田公園流動採樣站的服務日期至4月11日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●油塘大本型商場的士站旁（至4月8日）

●油塘邨華塘樓與福建中學附屬學校之間空地（至4月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月11日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月11日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月7日16:40）

11,539宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多8人出院（第11242、11287、11288、11396、11423、11430、11441、11503號個案），

共11,163人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

133名確診者仍留醫；

9人危殆（第1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘121人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月7日 16:15）

兩岸疫情最新數字：大陸4月6日新增12宗確診個案，其中2宗為本土確診個案，均在雲南省發現，其餘10宗則為輸入病例，分別是上海及四川各2宗，以及北京、江蘇、福建、山東、湖北、廣東各1宗。大陸累計確診90,341宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月7日12:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.32億，全球死亡人數突破287萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,084萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.6萬。巴西確診人數超過1,310萬，死亡人數超過33.6萬。印度確診人數超過1,268萬，死亡人數超過16.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

●《新英倫醫學雜誌》周二刊登的一項新研究顯示，Moderna武肺疫苗效力可持續至少半年。該雜誌刊登的另一研究報告，科學家量度接種中國國藥和科興疫苗的50人的抗體量，發現多人失去部分或全部預防感染南非變種病毒株的效力，但對英國變種毒株卻仍有防禦力。

●巴西單日病亡人數首次超越4,000，達4,195，事隔兩周又創新高。當地多區的醫療系統不是已經崩潰就是瀕臨不勝負荷邊緣。藥物及醫療用品短缺，當中包括供重症者用的喉管。面對危機，一向輕視疫情的總統博爾索納羅最近態度稍改，改組內閣，應對疫情。

有專家警告，巴西的病亡人數可能快將超越美國，形容巴西疫情就像生物版的日本福島核災，核反應堆觸發鏈鎖反應，一發不可收拾。

●美國總統拜登周二宣佈，提前兩周，即在4月19日前讓所有成年人可接種疫苗。他同時警告，美國仍未脫離疫情險境，仍有大量工作要做。

●加拿大因為變種武肺毒株肆虐而爆發第三波疫情，安大略省近日每天新增逾3千宗，重症人數亦破紀錄，多倫多周三起關閉學校，學生改為網上學習。多倫多首席醫療主任狄維拉（Eileen de Villa）表示，多倫多疫情從未如此嚴峻，變種毒株增加傳染、患重症以至死亡的風險。

加拿大廣播公司周二晚引述多個消息人士，安省內閣已通過全省實施禁足令，所有非必要商店要關閉，食肆只准提供外賣。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,845,912 (556,509)

巴⻄ 13,100,580 (336,947)

印度 12,686,049 (165,547)

法國 4,902,025 (97,431)

俄羅斯 4,546,307 (99,431)

英國 4,379,033 (127,126)

意⼤利 3,686,707 (111,747)

⼟⽿其 3,579,185 (32,667)

⻄班牙 3,317,948 (75,911)

德國 2,909,902 (77,245)

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