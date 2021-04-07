【本報訊】廣播處長李百全上任後處處為難員工，他早前以檢討機制為由，下令香港電台暫停將作品提交本地及國際賽事參賽，更親自聯絡「人權新聞獎」主辦單位，要求撤回港台全部參賽作品，但遭主辦單位拒絕。據了解，港台囊括多個人權新聞獎，但港台發言人卻表示，不會領取獎項，並退出已參選的獎項提名。

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的「2021 年度人權新聞獎」，港台多個節目亦有參賽。據了解，人權新聞獎得獎者今起陸續獲電郵通知，港台獲獎作品包括節目《視點31》的《覺醒 · 在瘟疫蔓延時？》及《以公義之名》系列作品，被一再延長試用期的助理節目主任利君雅均有參與其中。根據網媒立場新聞報道，《鏗鏘集》亦有獲獎，由蔡玉玲擔任編導的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」更於中文紀錄片組別，獲人權新聞獎大獎。

工會斥做法違反邏輯

港台發言人卻表示不會領獎，理由是節目的知識產權屬港台擁有，因應《香港電台的管治及管理檢討報告》，港台在不同範疇中，包括機構管治均有改善之處。港台現正進行檢討，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制，在過渡期間，不會參與任何獎項遴選，亦會退出已參選的獎項提名。

港台節目製作人員工會促請港台管理層切勿褫奪員工獲獎機會，管理層一直未有公開向員工交代不參賽、退賽、甚至退回獎項的原因及理據，認為做法違反邏輯，令人費解。參賽作品已播出，獲獎並非員工的個人殊榮，而是代表外界對港台報道的肯定。