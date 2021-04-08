反送中運動至今將近兩年，當局拘捕了逾萬人，當中2,500多人已經或正在進行司法程序，當中約720人被控暴動罪。

律政司今日（8日）回覆財委會的書面質詢時指，根據保安局的資料，截至今年2月28日，警方就反修例事件共拘捕了10,242人，當中2,521人已經或正在進行司法程序，而這2,521人中，有614人被定罪、261人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令、4人因藐視法庭經民事程序被處罰，同時，有50人獲撤控、186人被判無罪釋放。

建制派「班長」廖長江詢問當局，指19至20年度的刑事檢控水平「強差人意」，律政司檢控接連有「甩轆」事，要求當局交代如何改善刑事檢控水平。

律政司就指，當局透過各種方法提高訟辯和籌備工作水平，例如不時檢討刑事檢控科的工作量和人手，亦會透過現行機制通知檢控人員，有關重要或重大法律原則或問題案件的最新資訊，為檢控人員持續提供本地培訓課程，並以名為「FAST」的「迅速提供法律指引制度」，快速處理簡單直接案件等。

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