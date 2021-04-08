港府為宣傳粵港大灣區不惜工本，包括本年度投放2,100萬元宣傳，去年成立、編制有33人的粵港澳大灣區發展辦公室，本年度開支更達6,450萬元。惟對於有市民在大灣區置業遇騙，當局則推說《選擇》月刊已提醒港人在內地買樓須注意事項。

政制局回覆財委會有關預算案的質詢時披露，上年度當局用於宣傳大灣區的開支為2,770萬，本年度略為縮減至2,100萬元，當中包括花1,290萬元製作和播放宣傳片、斥資350萬元在社交網體宣傳、投放240萬舉辦展覽和印刷宣傳品、再耗200萬到海外宣傳，與及以20萬元管理專題網站。

同時，大灣區發展辦公室本年度為6,450萬元的開支，亦比去年的6,622萬元略為減少。有議員問到推廣工作成效時，當局則辯稱「難以準確量化，因此要設下具體績效指標未必切實可行」。

不過當局於去年6月的調查則顯示，雖然93.8%受訪者聽說過大灣區，但推算有興趣到大灣區生活的人僅26.6萬多，而考慮離港的人中，僅38.1%、即6.3萬多人有興趣到大灣區工作或做生意。

到大灣區投資置業被騙的情況時有發生，建制派謝偉俊就問及當局如何協助苦主追討損失。可是政制局僅表示，5個駐內地辦事處已編制介紹在內地生活的《港人內地生活小百科》小冊子，而香港地產代理監管局有關在境外置業的實用資訊網頁中，已加入內地辦事處網頁，最後更指，今年2月的《選擇》月刊亦有提醒市民在內地置業的須注意事項。

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