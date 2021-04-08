政府要求區議員宣誓擁護基本法和效忠特區的草案快將通過，繼元朗區議員杜嘉倫昨日表明不會宣誓，並已遞信辭去區議員一職，新民主同盟西貢區議員黎銘澤今日亦宣佈不會宣誓，將於月底辭職，以及退出新同盟。他自言面對極權打壓，需要有站出來說「不」的人。

黎銘澤今午在Facebook發文公佈有關消息，就拒絕宣誓及辭任的決定，向其選民、將軍澳廣場和新寶城的街坊致歉，祝街坊「在亂流下平安」。他亦表明會退出新同盟，未來放下議員身份，在不同地方為港人努力。

黎批評，宣誓修例是明目張膽竊取2019年選舉結果，「明為宣誓，實為在每位民選議員頸上架起一把刀」。他指摘修例是「製造法律打壓異己」，作政治檢控，認為面對極權的打壓，往往需要有人說「不」，讓後世知道暴政的惡劣，故他有此決定。但他稱，民主派議員同事或會有不同決定，只要為了香港人和他們所堅持的價值，都是值得支持。他亦寄語港人，盡最大努力，「可能用腳和荷包投票，是我們剩餘自由的空間」。

新同盟昨曾發聲明，指現時14位的區議員大多數傾向宣誓，也尊重因個人原因而不宣誓的意願。

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