【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英和支聯會主席李卓人上周被裁定8.18遊行案罪成，假期後立即面對第二宗反修例運動和平遊行案件，兩人與民主黨前主席楊森一同因參與前年8.31「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，而被控參與未經批准集結。案件原定昨開審，不過三人選擇認罪。李卓人在被告欄答辯時稱：「我認罪，但我沒有做錯，歷史將宣判我們無罪。」他在庭外透露，本案選擇公民抗命承擔刑罰，下月開審的10.1遊行案亦考慮認罪，但仍堅信香港人有權遊行，會就8.18一案的控罪違憲爭議上訴，冀從憲法層面確認港人應有權利。

區域法院法官胡雅文將案押後至本月16日，與8.18流水式集會案一併在西九龍法院判刑。法官昨先聽取求情，楊森原本由大律師代表處理認罪程序，但到了求情環節選擇放棄大律師協助，親自陳詞。法官指楊預先呈遞的陳詞稿提及「不認錯，亦不會求情」，向楊澄清是否確實認罪，楊確認其「認罪不認錯」的立場。

楊：用公民抗命抗公安惡法

在港大教書逾30載、現為榮譽助理教授的楊森，援引多位思想家的學說闡述理念。他指警方禁止和平遊行集會，侵犯自由，因此他以身試法，用公民抗命來抗議《公安條例》惡法。他稱堅持示威遊行的權利，是因為擔心2019年起的政局發展，提及國安法、愛國者治港、人大修改政制等事，形容本港民主進程全部被廢，高度自治毀於一旦，特首和立法會選舉將變成大陸式選舉，「未選已經知道結果」。

楊森自言是中國人，但亦是香港人；熱愛家園，但愛國不等於愛黨。他特別強調，「泛民不會做所謂忠誠的反對派，反而會忠誠站在人民那邊，代表民眾監察及制衡特區政府施政」，努力在一國兩制框架下爭取高度自治。

楊引述捷克前總統哈維爾所言，「要以真話面對謊言」，勉勵港人勿被強權嚇怕；又援引政治學者鄂蘭所指，自由需要付出行動，呼籲以「和理非」方式投入公民社會，支持崇尚核心價值的社團和企業。結尾他借用法國作家卡繆筆下，周而復始推石頭上山的神話主角西西弗斯，自言會鍥而不捨，「民主、自由的日子總會來臨」。

其後大律師黃宇逸代表李卓人求情，形容64歲的李是家喻戶曉的勞工權益人士，70年代末畢業於港大土木工程系，卻放棄大好「錢途」，為勞工奉獻一生。論及案情，黃指李參與遊行不足一小時，李呼籲市民行出馬路的同時，也提醒保留一條行車線，避免交通停滯，符合公民抗命的節制原則。控方向法庭呈交周庭包圍警總案例作參考，黃指該案涉及暴力，持續14小時，本案沒有這些因素。

黃表示本案有公民抗命的特殊元素，李卓人希望能親自陳詞。不過法官指，既然李已由大律師代表求情，程序上並不適當。李在被告欄起立請求法官批准，法官重申不接受，並謂法庭不是演說場合，求情信她則樂意接收。李將陳詞稿呈交給法官，由大律師代為宣讀。

李：不為捍衞人民權利後悔

信仰基督的李卓人提到，耶穌也是「政治犯」，因服侍貧窮和受壓迫者，傳播福音，被視為威脅猶太人階級秩序。他接着提及甘地、馬丁路德金、曼德拉等身陷政治牢獄的人權先鋒，時刻銘記南非政治家曼德拉所言的「我願為之而犧牲的理想」。李指自己的理想是為貧困和弱勢者爭取權利，已為勞工和民主奮鬥43年，「我無法想像人生欠缺奮鬥」。他指藉言論和集會表達意見的自由，是弱勢者尋求公義的唯一途徑，剝奪這途徑便等於制度暴力，他不欲看見香港依賴制度暴力來管治。

李續說，相信法官能夠理解，當他看見國家用武力對付人民，看見民眾受傷、下獄、流亡，看見民主倒退和基本權利遭剝奪，心中感受到的痛苦和折磨。他自言尊重法官維護法治，同時引述美國傳奇大法官金斯伯格所說，法官會適應時代轉變，認為香港法律界未來亦需反思，法律應該站在哪一邊，如何隨着時代轉變提升人民的權利和尊嚴。李在結語重申願接受任何刑罰，但不會為捍衞人民權利而後悔。

案件編號：DCCC537/20