北京借「完善」之名閹割香港選舉制度後，特首林鄭月娥曾向內地官媒揚言稍後要「完善」公務員培訓與管理，她今日（8日）在立法會表明，要確保公務員日後全是「治港的愛國者」，她又提出是時候著手處理公營部門改革，提升政府效率，又向內地擦鞋指，內地有很多地方學不了的體制優勢，香港學不了「國家速度」。

爭取年底成立「臨時公務員學院」

行會成員、工聯會黃國健在特首答問會上問及，港府有何具體方案改善治港班子、讓公務員團隊培訓出更多「愛國者」治港人才，政策局會否增加副局長、政治助理職位。林鄭指，未來會要求公務員深切認識《基本法》的精神及國家憲法，「唯有咁樣，先能夠確保喺公務員隊伍裡面，都係治港嘅『愛國者』」。她又指，今屆政府任期只剩一年多，沒有充分時間再檢討政治任命官員的規模及人數，相信下屆政府會認真研究。

她指會爭取在今年底在北角政府合署成立臨時公務員學院，而目前政府已成立高層諮詢委員會，由利豐榮譽主席馮國經領導，為公務員制定有關香港與內地發展、大灣區發展等課程，但政府亦就永久性的公務員學院進行選址工作，惟需幾年時間才能落成。

建制派何君堯批評，政府常花上大量金錢和時間讓聘請顧問「治港」，林鄭指，特區政府現時的規模值得檢視哪裡有空間可透過重整、透過科技減省人手，她指，對上一次公營部門改革已是主權移交前進行，故現在是時候處理。但她指，香港學不到「國家速度」，「國家速度我們學不到的，國家有一個全世界不多有的體制優勢。」可令全國一呼百應、眾志成城，而香港則是多元社會。

研處理「假新聞」 如涉立法或未能趕今本年度

民建聯葛珮帆要求林鄭交代何時立法打擊虛假訊息，特首認為，特區政府是假新聞的最大受害者，令過去兩年的政府工作被扭曲和被抹黑。她指，政府正在研究，參考外國政府怎樣處理假新聞、散播仇恨訊息，但如涉及立法，恐怕趕不及本立法年度提交立法會審議。

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