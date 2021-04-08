連番抽起多個節目的廣播處長李百全，再向王牌節目《鏗鏘集》下手。《蘋果》綜合港台消息，原定下周一（12日）播出的《鏗鏘集》被高層「調動」，不會在當日播出，同時段擬改由文教組製作的集數頂替。據了解，「被調動」的該集節目探討武漢肺炎疫苗，訪問普通家庭、長者和老人院等講述對接種疫苗的掙扎，暫時未知何時會播出疫苗專題。

有港台消息指，疫苗專題由原有的《鏗鏘》團隊班底製作，更曾向統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權發出訪問邀請。聶德權新聞秘書回覆《蘋果》表示，就《鏗鏘集》訪問邀請，局方已本月1日回覆有關編導未能安排，惟沒有解釋原因。

消息說，只可「陰謀論地」猜測，高層此舉是想架空原有《鏗鏘》團隊。至於早前傳出因高層嫌棄嘉賓主持蘇玉華「太黃」而將她「叮走」的《鏗鏘說》，消息指，明晚（9日）將播出甘浩望神父的訪問，主持是中大社會工作學系助理教授碧樺依，「話咗播，除非反口」。

港台無正面回應：播出詳情應參考網站

港台回覆事件時，未有正面回應是否調動《鏗鏘集》「疫苗」專題，亦沒有回答該集會在何時播出等，僅稱節目內容、人手及播放安排，屬港台內部編輯事宜，又說就個別節目播出詳情，應參考港台網站。

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