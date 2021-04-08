政府繼續清算參與「反送中」運動的公務員。公務員事務局透露，截至今年2月28日，有26名在職公務員因涉嫌參與反修例非法活動被捕，正接受警方調查或正被起訴，而相關的公務員已被停職。另有5名公務員已被定罪，部份人正提出上訴或等候判刑。局方強調，在刑事法律程序完成後，相關部門會對有關人員開展紀律行動。

公務員事務局回應立法會議員在特別財委會的書面質詢時稱，政府非常重視公務員的品行操守 ，對公務員違法是「零容忍」。局方透露，截至今年2月28日，有26名在職公務員因涉嫌參與反修例非法活動被捕，正接受警方調查或正被起訴，而相關的公務員已被停職，但未有透露涉甚麼政府部門或職級。另有8名在試用期內的公務員因涉嫌參與反修例活動被捕，已被終止聘用。

一旦刑事定罪可被全數扣起薪酬

至於公務員停職期間的薪酬安排，局方指一般情況下，停職人員如被落案起訴，可被扣起不多於一半的薪酬；如該人員因干犯嚴重刑事罪行而被定罪，則可全數扣起其薪酬。若被停職的公務員最後在紀律程序中被處以免職懲罰，被扣起的薪酬會被沒收。至於被處以免職以外的懲罰，當局可按其認為合適的比率沒收該人員因停職而被扣起的部份薪酬。

公務員事務局強調，若公務員被裁定干犯刑事罪行，在刑事程序全部完成後，便會對有關人員就其定罪採取紀律行動，包括口頭警告、書面警告、譴責、嚴厲譴責、降級、迫令退休或革職等。

警務處6人被免職成眾部門之冠

此外，過去3個財政年度分別有336、192及107名公務員因干犯刑事罪行被定罪或違反紀律，而由當局採取正式紀律行動，包括革職及迫令退休，或降級、嚴厲譴責、罰款、口頭及書面警告等。其中2020／21年度截至去年12月底，共有17名公務員被免職，當中警務處有6人被免職，成為眾部門之冠，其餘被免職的公務員涉及的部門包活海關、渠務署、食環署、房屋署、入境處、司法機構、水務署、社署及康文署。

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