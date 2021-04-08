網民前年12月28日在上水發起「和你Shop」活動，抗議水貨客擾亂上水居民生活，警方闖進上水廣場拘捕多人，包括本港學生及內地大學生在內的三名青年今就非法集結罪受審。控方指其中兩名學生被告有份將螺絲放入萬寧分店內，並在已落閘的萬寧店外張貼宣傳單張。辯方則指犯案者其實另有他人。

案件今在粉嶺裁判法院開審，三名被告依次是學生鄭子遜（18歲）、內地大學生何鎮宇（20歲）及無業男丘翰斌（24歲）。鄭何二人被指當日在上水廣場4樓萬寧外與其他人參與非法集結。丘則涉於同日在上水廣場4樓蘇寧電器外企圖故意阻撓警員3773執行職務。

控方今早庭上播放當日媒體拍攝片段，可見有身穿黑衫人士在上水廣場及附近一帶遊行，大叫「五大訴求，缺一不可」等口號。上水廣場內不少店舖落閘，包括位於廣場4樓的萬寧。當時店內仍有顧客，有示威者叫「返大陸」，亦有示威者將購物宣傳單張貼在透明膠閘的頂部，以及將螺絲踢入或放入萬寧店內。

控方指戴上黑色Adidas帽的鄭及何均有將購物宣傳單張貼在萬寧店外，以及將螺絲拋入店內。惟辯方指當時有其他人戴上黑色Adidas帽，何被捕時則戴有手表。辯方大狀著主任裁判官蘇文隆留意片段中萬寧店外的情況，包括控方所指犯下非法集結的疑犯手上有沒有手表。

事發時駐守新界北快速應變部隊的警員劉浩雲（譯音）供稱，他當時便衣當值，發現廣場內有黑衫人聚集、叫口號及遊走。他沒有到4樓，但從通訊機得知有人在4樓萬寧外非法集結。其後他看見有人從4樓跑落3樓，當中包括鄭，遂上前截查鄭及表露警察身份。惟鄭不合作及掙扎，最終他用手銬將鄭鎖上。

負責警誡何的警員文嘉裕（譯音）則供稱，何由警長拘捕，他負責警誡，惟何沒有回應。辯方指何被截查時手上佩戴手表，文稱記不起。聆訊明續。

同案有其他被告，其中有未成年學生被告早前獲撤控，准以簽保守行為結案，亦另有被告認罪。

【案件編號：FLCC1641/20】

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