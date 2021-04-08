本應於去年9月舉行的立法會換屆選舉，原本已延期一年至今年9月舉行，惟經人大落刀整頓香港選舉制度後，由於要先進行選舉委員會選舉，立法會主席梁君彥早前曾表示，立法會換屆選舉最終將於今年12月舉行。特首林鄭月娥今早就表示，下周三（14日）將向立法會提交「完善」選舉制度的修例草案。據悉，當局亦已經敲定未來2場選舉，即特首選委會及立法會的換屆選舉日子，分別訂於今年9月及12月的第一個星期日。

港府早前已表明未來1年會有3場選舉舉行，先後為人數擴大至1,500人、但踢走區議員加入「愛國者」界別的特首選委會，接着是擴大至90席、但「復辟」選委會界別等的立法會，最後是預料明年3月舉行的特首選舉。

林鄭今日在答問大會表示，當局會於下周三在立法會首讀「完善」選制的修例草案。有消息指，當局亦預備於今年9月5日先舉行選委會選舉，然後整整3個月後的12月5日就舉行立法會選舉，這意味着本屆立法會前後延任1年3個月，有關選舉日子料於下星期正式公佈。

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