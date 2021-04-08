曾任海關關員的林景楠創立的「阿布泰國生活百貨」，今日遭海關「嚴正執法」。「阿布泰」披露，海關因懷疑「阿布泰」未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，今日動員過百名貿易管制處人員到「阿布泰」全港26間門市及倉庫，檢取市值近百萬貨品，並拘捕公司負責人員。「阿布泰」質疑海關極端的檢控程序或與其色彩有關，但指面對不停的打壓，「阿布泰」會委曲求全，望繼續服務香港人。

「阿布泰國生活百貨」晚上在其Facebook專頁發文，指海關今日根據消費品安全條例，懷疑「阿布泰」多款泰國產品無按法例貼上足夠標籤提醒消費者小心使用，動員超過100名貿易管制處人員，到全港26間「阿布泰」門市及「阿布泰」倉庫，檢取市值近百萬的貨品，並到「阿布泰」拘捕相關負責人員。

阿布泰對疏忽深表歉疚 質疑「未送門市產品都檢取？」

「阿布泰」在帖文指，對疏忽深表歉疚，但稱海關部門過往只會針對收到的投訴，而個別對門市或產品作出警告或檢控，所以對海關今次執法程序感到詫異，又反問：「但有必要連倉庫裡未送出門市的產品都檢取嗎？」

「阿布泰」質疑，當局「極端的檢控程序」或因其創立以來「一直都披上了色彩」，但認為色彩就是多元文化應有的元素，反問在現實的香港，「誰會沒有色彩？」「阿布泰」又指，面對不停的打壓，「阿布泰」會委曲求全，望繼續服務香港人。

「阿布泰」於周五（9日）起舉辦「潑水節感謝禮」，但因大批產品被海關檢取，「阿布泰」稱多款產品會停售，望顧客見諒。

林景楠本為海關關員，2015年2月途經「光復沙田」示威現場並接受傳媒訪問後，同年遭海關解僱。林景楠隨後從商，創立「阿布泰國生活百貨」，去年武漢肺炎肆虐且口罩短缺期間，林不計前嫌，讓海關等紀律部隊和前線醫護人員優先購買口罩。林去年參與民主派初選，今年被指涉嫌「顛覆國家政權罪」遭警方拘捕，隨後亦被起訴，現獲准保釋。

《蘋果》已就有關行動向海關查詢。

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