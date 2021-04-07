【本報訊】教育局宣佈放寬復課人數，復活節假期後回校學生人數可增至不多於全校三分二。早前因足球教練確診而有多名學生要檢疫的北角番禺會所華仁小學，昨日率先安排三至六年級回校上半日課。學生未見受疫情影響，對回校再見到同學感到十分開心。

昨早7時許，就讀小六的何同學和讀小三的弟弟一同返學，弟弟仍咬着早餐，睡眼惺忪，因已許久未有見到同學，兩兄弟均稱可以回校上課「好開心」；哥哥表示學校三至六年級昨日開始回校上面授課，而他因已考完呈分試，每星期只需回校一日。

該校上月有校外足球教練染疫，哥哥稱學校已做好清潔，自己亦未有與該批同學接觸，故不感擔心。

家長冀全面復課

返工前送四年級兒子上學的翁先生稱，小朋友在家上網課令家長倍感吃力，因要「睇住佢哋有冇偷懶」，現時可恢復每星期三天的面授課，頓時輕鬆不少，「佢（兒子）好開心呀，鍾意返學。」翁又稱網課的成效不如面授，「社交方面亦都冇咁好」，望盡快全面復課。

就讀小三的洪小朋友稱昨早「唔知醒」，期待上學和同學聊天。帶他回校的外公王先生稱不擔心小朋友染疫，因其他同學亦有做好防疫。

北角番禺會所華仁小學日前在網站上發通告，指有11名小一及小二學生因曾參與由確診教練帶領的足球訓練，需隔離檢疫，他們檢測均呈陰性，該名教練亦已康復出院。