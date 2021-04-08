日前清明節長假期，不少市民帶同香燭、鮮花等祭品到偏遠的沙嶺公墓拜祭，悼念無名孤魂，惟沙嶺建設發展今日（8日）遭中共喉舌《大公報》和《文匯報》追擊，轟浪費珍貴土地做殯葬等厭惡產業，令深圳當區居民不滿。特首林鄭月娥今早出席立法會答問大會時亦再度被質問有關議題，她強調相關規劃已進行10年以上，突然叫停對市民有很大影響，不會再重新檢視。

立法會議員陳克勤今早（8日）在答問大會上指，政府在內地發展規劃上出現嚴重失誤，質疑林鄭經常把大灣區發展掛在嘴邊，但轄下政策局官員卻在大灣區口岸附近發展不同的厭惡設施，未有顧及當區市民感受，質疑「佢哋口中嘅邊境地方就係大灣區發展嘅中心，如果佢哋做政策時有大灣區發展呢個理念，點會將20萬個骨灰龕，點將會10個屍體焚化爐，點會將30個殯儀館放喺大灣區嘅中心。」他指有關規劃未能做到兩地共贏或協同效應，倡暫緩有關項目。

林鄭稱「官員冇水晶球」預視大灣區發展

惟林鄭回應時指，香港土地利用有其歷史發展問題，相關規劃已開展10年以上，也拿到前期工程撥款，突然叫停對市民影響巨大，「以前北區係比較偏遠嘅地方，好多市民喺市區唔想見到嘅嘢就擺去北區啦……官員冇水晶球，你剛才講嗰個項目規劃咗10年以上，10年前可能大家未睇得到有咁大嘅轉變，係粵港澳大灣區會提升到國家經濟規劃嘅層面。」

林鄭又強調在一兩年前已關注到這方面的問題，未來會促承辦商在設計等方面着手，完善設計，包括如何興建及管理等，以盡量降低對周邊的影響，惟強調不會重新檢視計劃，「我冇講過要重新檢視呢個項目，我解釋畀你聽係好困難去推翻呢個項目。」她又指，本港未來需要開拓新土地，包括發展「明日大嶼」計劃，否則只會不斷出現不協調的土地運用情況。

《大公》《文匯》炮轟食衞局 倡改作大型商場

《大公報》和《文匯報》今日亦分別在頭版和內版社評炮轟食衞局堅持建「殯葬城」，指殯葬城選址距離文錦渡關口僅5分鐘至7分鐘步程，距離深圳居住區和商務區只有約300米，並引述深圳居民稱，工程影響附近環境，原本南望香港的窗戶被迫關上，不滿在露台吸煙時，就會看到別人掃墓，認為該塊土地應用作興建大型購物商場。

沙嶺「超級殯葬城」的計劃最早於2012年提出，預計於2022年落成，分階段提供逾20萬個骨灰龕數目，每年可提供17.8萬個火化時段的火葬服務，成為香港未來的主要殯儀及火葬場所。2015年有關計劃在內地曝光後，引發不少羅湖居民的強烈反彈，不僅擔心生活環境受影響，甚至令樓價貶值及出現居民大搬遷。

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