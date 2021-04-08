全國人大常委會早前通過閹割香港選舉制度，由建制派控制、立法會討論人大決定的小組委員會今日召開第四次會議，政府首度表明，若人大、政協想循非人大、政協界別出任選委，便可毋須經過該界別的選舉，自動成為選委，此舉將導致該界別供選舉產生的選委數目，相應減少，這意味原已屬小圈子的選委會選舉，勢必變得更加小圈子。

身兼港區全國政協的自由黨立法會議員易志明，今日會上以屬於選委會「第一界別」、擁有15個選委會議席的「香港僱主聯合會」為例子，問到若然有2名人大、政協希望循「香港僱主聯合會」界別分組出任選委，是否代表該界別將變成只有13個選委議席供選舉產生。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應時稱：「呢個理解完全正確。」鄧忍光補充，若人大政協改由其他界別出任選委，該界別供選舉的選委人數即會相應減少，「你加兩個（人大政協），就少兩個（供選舉產生）」。

30人大政協剔出選委

鄧忍光又指，現時港區人大和政協共有222人或以上，當中有10人不屬香港永久居民，會被政府剔除在人大、政協的選委界別之外，相信最終有30多名人大、政協，將不能在人大、政協界別出任選委。

倘有當然選委席位先霸該席

鄧又指，根據人大決定，若然有人大、政協在其他界別擁有「當然委員」席位，有關人大、政協須出任該「當然委員」議席。若然有關人大政協同時擁有多個選委界別的「當然委員」身份，則可選擇其中一個出任選委。

民建聯柯創盛和經民聯梁美芬則關注政府如何規管有人鼓勵巿民「投白票」，政制局局長曾國衛回應時指，政府會因應中央要求，採取措施依法規管操縱選舉或破壞選舉的行為，表明正研究透過修改法例，針對規管一些鼓勵、組織、動員巿民投白票或廢票的人士。他又指，屆時將會適當區分「正常拉票行為」，令有關行不會因政府監管而受影響。

體藝文化出版界選委減至30席 曾國衛籲「理解」

體育、演藝、文化及出版界別議員馬逢國會上則要求政府交代，為何會原擁有60席選委的體育、演藝、文化及出版界，被大幅減少至只有30席，當中更只有15席是由「團體投票」，意味文化界可能只佔「7個半席位」。曾國衛回應聲稱，政府不是覺得體育、演藝、文化及出版界不重要，並指：「始終1,500人係有所限制，不能滿足所有界別訴求」，希望不同界別能夠「理解」。

料20萬選民要重新登記

多名建制派議員亦關注政府會否讓受到今次選舉制度改變的選民，在稍後再重新進行選民登記。鄧忍光指，稍後會讓受到今次改制影響的選民重新進行選民登記，估計相關選民人數為20萬。

曾國衛補充，政府預計本月中向立法會大會提交修改選舉制度的條例草案，並希望於5月底獲立法會通過，再於6月為新增和受到今次改制改變影響的市民，進行為期至少兩至三星期的選民登記，並於7月發表選舉委員會的正式選民登記冊。

未來考慮將資審委審查延伸至區會

新民黨葉劉淑儀會上問到，政府「資格審查委員會」的審查範圍，並不包括區議會選舉，曾國衛回應時指，人大常委會的決定並無提及區議會，但政府未來會考慮是否按相關原則，將資審會的做法延伸至區議會選舉。

對於資審會將來透過國安委員會和警方國安處審查參選人資格時，會否容許參選人提交補充資料辯解？曾國衛至今未能言明：「要睇到時實際情況先可以決定」，他又指在不涉及國安委員會和警方國安處的情況下，會按法庭要求，盡可能讓參選人提交補充資料。

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