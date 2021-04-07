【遠走異鄉】在公立醫院工作了近二十年的註冊護士May（化名），還有任職管理層的陳醫生（化名），先後帶着家人離開香港。本來不愁生計的他們，突然要為能否做回老本行而煩惱。然而，二人面對未知的前路仍要硬闖，只因香港已失去民主自由，寧願舉家出走，也拒絕留港做順民。醫生組織代表指出，公營系統中層醫生寧棄事業，在異鄉由低做起，反映覆巢之下港人的惶惶不安。

記者：陳沛冰

「我哋唔會接受做順民，如果淨係返工、放工、食、瞓、屙，都冇咩意思。有幾多唔公義事件都當睇唔到，我哋一家係唔接受。」原來要離開土生土長的地方，只是數分鐘的決定。去年傳出要推出港區國安法後，May立即致電移民顧問查詢，掛線後思索一會，轉身便知會丈夫及兒子「我都係決定一齊移民」，丈夫及兒子只回應一個「好」字，出走的決定「快過買菜」。

“我哋只不過係堅持緊一個冇錯嘅信念”

May認為移民一事不能再拖，當時英國未公佈BNO居留政策，於是向台灣申請專業移民，數個月後獲批，上月一家人落戶台中。May說台灣最吸引是仍有民主，可以選總統選市長，做得不好的可以罷免，才能令社會更好，不像香港只有假民主，看着不公義的事發生也無法反抗，「個政府自編自導自演，疫情處理差，醫療資源少，畀班差人、畀國家嘅不停加，但啲錢嚟自市民，係人都唔想交稅」。

過去一、兩年的遊行集會，May幾乎全部都參加，更不用說去年初醫護罷工。但現在香港瀰漫着一片恐懼，令人窒息，「着黑衫出街都驚畀差人問，問題係我哋冇做錯，只不過係堅持緊一個冇錯嘅信念」。May自己也是近年掀起的篤灰文化的受害者，曾經因為在社交媒體發表一個對政府不滿的帖文，便被人起底。她相信五年、十年後香港會完全赤化，香港人不可有獨立思考，不再說廣東話，她不能讓兒子變成愚民，「我哋唔係淨係想生存，係想生活」。

台灣醫院藥名全是中文，對於在港工作用慣英文的May，未必應付得來，所以她不打算在當地做護士。她與丈夫計劃做生意，但初到貴境仍需時間摸索，暫時未有決定做甚麼生意。「願意去付出願意做唔會生存唔到，至少唔會生活喺恐懼內。香港環境咁差，寧願一試，係一個出路，將來冇人知，可能台灣發展仲好。」港版2.28事件當中，47名立法會初選參加者被捕，李柱銘等九人又在8.18案中組織及參與未經批准集結罪成，更令May確信移民的決定無錯，因為，香港法治已死。

逼不得已要移民，但May的心永遠在香港，「香港永遠都係我哋屋企，我哋唔會忘記，要走嘅人唔係要放棄香港，希望有機會再為香港做多少少嘢」。離港前May買了一些記載過去兩年香港所發生事件的書籍，希望有機會與台灣人分享這段歷史，令這段歷史不會因被竄改而消失，下一代不會因被洗腦而忘記。

與May一樣，陳醫生不想小孩活在充滿謊言的世界，相信極權整頓醫護界是遲早的事，「冇人一定倖免，你唔知幾時俾人摷返講過句說話，好似文革咁公審你」。呼吸一口自由的空氣，比甚麼都重要。

“唔想提心吊膽生活，講句嘢都要擔心好多嘢”

在公立醫院工作近20年的陳醫生，已屬於管理層，雖然已持有英國的執業資格，但也沒十足把握能在英國找到合適的工作，因為香港與英國醫療制度不同；即使找到工作，也要由低級職位做起，薪酬也較香港少一截。他已有轉行的心理準備，或自己創業做小生意。

不過，在放棄努力多年的事業，與能和家人在民主自由的環境下生活，他仍然選擇後者。「我對呢個地方好有感情，但呢個地方已經唔同咗，令人好沮喪，已經唔係以前嗰個制度，留喺度唔走又點呢」。法治只為政權服務，立法會沒有反對聲音，政權可為所欲為，「好難相信佢哋有乜做唔出，只會越嚟越差」。

陳醫生相信，醫護界將是政權下一個整頓的目標，自反送中運動，政府認為普遍醫護界是不聽話，拘捕參與義務急救的醫護。去年初疫症爆發，醫護發動罷工，只是現時疫潮未完，醫管局才扣薪了事，疫潮一過，政府一定大舉清算，無人可以倖免，「唔想提心吊膽生活，講句嘢都要擔心好多嘢」。政府引入內地醫生取代香港醫生，相信是數年內的事。

陳醫生本來打算數年後才移民，但香港形勢急劇轉變，家人擔心政府隨時禁止出境，女兒被謊言教育洗腦，考慮一段時間後決定提早離開。太太、女兒及家中兩老已到英國，他辭職後也會於本月到當地與家人滙合，向未知的未來邁進 。