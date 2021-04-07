【本報訊】本港接種武肺疫苗後死亡的個案增至15人，新增的一宗個案為一名患高血壓等長期病患的68歲女子，她3月3日接種科興，3月29日死亡。初步解剖發現該女子死因是急性心肌梗塞，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為她的死亡與疫苗接種並無直接關係。15宗接種後死亡的事故，13宗均涉及國產科興疫苗。

專家：與疫苗無直接關係

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨審視最新三宗死亡個案，其中一宗涉及一名患有高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退的68歲女子。她3月29日離世，於去世前26日（即3月3日）曾接種科興。初步解剖發現，該女子死因是急性心肌梗塞，因此委員會初步認為她的死亡與疫苗接種並無直接關係。

另一名67歲男子，3月2接種科興後，3月11日在港鐵旺角站暈倒，送入廣華醫院兩日後離世，全面解剖報告顯示死因為冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為該男子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致，即沒有因果關係。最後一宗一名患高血壓的62歲男子，3月8日接種科興，4月2日離世，委員會將待初步解剖報告後進行因果關係評估。

截至4月4日，衞生署共接獲醫管局呈報15宗有關曾接種武肺疫苗人士死亡的個案，涉及11男4女，年齡介乎55至80歲，13人接種科興疫苗，2人接種復必泰。大部份個案人士死於心血管病。

據政府公佈，前天有八宗接種疫苗後送院個案，包括四男四女，當中七人接種復必泰， 一人接種科興。五人已出院，兩人留院觀察，包括一名36歲女子接種復必泰後頭痛及接種處感到痛楚，一名59歲女子接種復必泰後心悸及高血壓。另一名40歲女子接種復必泰第二劑後氣促及出疹，送院後不遵從醫生勸告自行出院。