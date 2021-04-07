普京由2000年5月成為俄羅斯總統。為了繞過兩屆任期的限制，2008年，他將總統職務交給自己友梅德韋傑夫，他自己則擔任總理，其間修憲將一屆任期由四年加到六年，2012年重新出任總統，兩屆任期由原本八年變成了十二年，並將於2024年屆滿。普京在2020年又開始修憲，先後得到國會及憲法法院確認，程序上其實已完成，但普京曾承諾憲法重要修改，需要獲得俄羅斯民眾的支持才會生效，於是主動進行修憲公投，結果是超過七成人支持修憲。最近法案在下議院通過，由普京簽署生效，原則上容許他繼續連任總統至2036年，此舉令普京掌權時間由2000年至2036年凡36年，成為俄羅斯自彼得大帝之後掌權最久的領導人。

希臘哲學家阿里士多德表示，在民主或寡頭政治之後，會出現僭主（Tyrant）。僭主我們繙譯成暴君，但兩者概念上有分別，僭主的權力是非法得來的，但行使權力時是合法的，跟從一套規範；暴君是取得權力可能合法，但行使權力是非法，不受任何制約的。表面看來普京是在人民支持下實現永續執政，既經憲法法庭批准，國會審議，再加上公投授權，怎樣看都是民心所向，合法合憲，怎可能是僭主呢？

普京是在改造自由社會下實現永續執政的，話說在90年代俄羅斯已經自由化及多元化，金融大亨古辛斯基於1993年成立了獨立電視台NTV，吸引了許多有質素的記者加盟，新聞節目更有巨大影響力，觀眾近一億，批判政府時也毫不留情。2000年普京當選總統三個月之後，古辛斯基因貪污被捕，作為保釋條件，古辛斯基被迫出售所有的NTV股權，NTV改由國企俄羅斯天然氣屬下的媒體控股Gazprom Media經營，NTV自此變成了香港的RTHK，言論自由空間被大幅壓縮，曾經影響社會的批判政府節目被迫停播、抽片，好的記者紛紛離開公司。

「管控式民主」正在擴散

而Gasprom Media則是普京操控媒體的白手套，集團也容許少數批評政府的獨立媒體如莫斯科迴聲電台，作為普京總統自由作風的點綴。2005年普京創辦今日俄羅斯數碼電視台，簡稱RT，向全世界進行大外宣，在報道併吞克里米亞戰爭上成功配合輿論戰。至於對付俄羅斯反對派，落毒、行刺、大規模DQ對家候選人，招式層出不窮，若果上街抗議打壓，就等如自投羅網，被政府拘捕。這就是普京最沾沾自喜的「管控式民主」，在沒有法治、人權、公平競爭及自由，空有一套公投、議會、選舉制度，由此取得的永續執政地位，怎會不屬僭主之列。

這股僭主風正吹到中亞、東南亞及非洲，在一套民主建制下玩民粹遊戲，雖然與多元、寬容、自由等核心價值背道而馳，但他們都躲在普京創造的「主權民主」的保護傘下，成為國際僭主政治集團。若普京真的執政36年，同代曾經交過手的美國總統，到2036年可能已經死了，究竟他會感到寂寞嗎？應該不會，因為，至少會一個僭主，也執政到2035年，做普京老師的好學生。

劉細良

時事評論員