2016年大年初二凌晨旺角發生騷亂，一名男子當日兩度向警方掟磚，事隔多年後被起訴參與暴動罪。他早前認罪，並於求情透露患上淋巴癌，需要居於衞生的環境及定期接受臨床治療，希望法庭酌情減刑或判處緩刑。惟暫委法官王詩麗今引用上訴庭案例指，犯案者身體欠佳並非減刑因素，考慮本案受襲人數及暴力規模，為保護執法人員及嚴懲犯案者，判被告監禁3年。

被告陳俊樂（28歲）早前承認一項參與暴動罪，控罪指他於2016年2月9日在旺角豉油街連同譚百熙及其他人參與暴動。辯方早前求情時透露，被告3年前患上急性淋巴癌，接受骨髓移植手術後出現排斥反應，須長期服用特定藥物。

暫委法官王詩麗今引用案例強調，判刑需考慮案件的集體暴力行為，暴動期間干犯其他罪行亦可能加強暴力嚴重性，法庭必須阻嚇。王官續引述案情指，當日示威者人數遠超警員，暴動期間有人投擲磚頭及燃燒雜物，認為被告當時已是成年人，清楚個人的「所作所為」明顯是支持和認同示威者的違法行為，又曾兩度向警員掟磚，可見他擔當主動的角色。

懲教署指會確保院所進行密集式清潔

被告的醫療報告指出，被告接受骨髓移植手術後，皮膚及肝功能受影響，所以衞生環境對他而言十分重要，更需要接受臨床免疫治療及服用抗排斥藥物，醫生關注他在獄中能否接受治療。惟王官引用懲教署的回覆，相信懲教署會為所有在囚人士提供適切醫療服務，如需服藥，可經醫生診斷後作考慮，院方亦會確保院所進行密集式清潔。

王官最後援引多個上訴庭案例，指犯案人士身體欠佳並非減刑因素，並謂被告可循行政渠道申請減刑。她又稱法例規定超過兩年刑期的案件不得判緩刑；即使無此規限，考慮到案情嚴重，緩刑亦不適用於本案。

王官最終以4年半監禁為量刑起點，因認罪可扣減三分一刑期，除此之外沒有其他減刑因素，判被告監禁3年。

案情指，案發當日清晨有蒙面示威者用雜物堵路，再向軍裝警員掟磚。被告被拍攝到向警方防線投擲硬物。被告於2019年12月14日被捕，警誡下表示：「我當晚自己一個人，喺旺角受氣氛感染， 所以向警察掟過兩次磚啫，冇做其他嘢㗎。」被告承認兩度向警方掟磚，一次掟中警員盾牌，一次不知有否掟中人，又稱是為了阻嚇想用警棍打人的警員。

【案件編號：DCCC680/20】

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