目前，在廣東省或澳門逗留多過14天的香港居民，可以預約「回港易」計劃，取得武漢肺炎陰性證明後返港，可豁免14天家居或酒店檢疫。行政長官林鄭月娥表示，正籌備擴大「回港易」對象至廣東省以外的港人，甚至是方便內地人以同樣方式「來港易」的方法。今次是政府首度披露大開邊境，讓內地人來港的方案。

「回港易」計劃每日名額共5,000個，來港前14天沒有離開廣東省的香港居民均可預約，並在3日前通過武肺測試，即可循深圳灣口岸或港珠澳大橋入境。惟所有陸路口岸入境者，也要在抵港第2天及第12天接受檢測。

林鄭月娥在立法會答問會上，回應田北辰議員恢復中港往來的提問時指，政府正籌備擴大適用範圍至廣東省以來地方。她並指，正研究以同樣方式讓內地居民來港，「可能部份內地人如果攞到配額，亦都可以『來港易』」。

林鄭指內地人港人不應有不同對待

這是政府首度披露放寬內地居民來港的方法。她解釋指，「因為（內地）都係同一個地方，都係低風險，冇乜理由有唔同對待」。

事實上，本港曾錄得經「回港易」返港人士的確診個案，涉及一名65歲男子，去年11月25日由深圳抵港，之後留在養和醫院照顧家人，屬於「養和醫院」群組感染者。今年，一名28歲男子經同一計劃，2月17日由深圳灣返港，2月21日開始鼻敏感加劇，2月27日坐飛機往上海，翌日確診。

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