【本報訊】前年11.11網民發起「三罷」行動，多區發生衝突，其間兩名青年涉在旺角管有雷射筆及伸縮棍，各被控管有非法用途工具，案件昨開審。其中18歲男生不認罪受審，他在無律師代表下自行以英語抗辯，稱警員在他身上從沒搜出雷射筆，但在警署將證物入袋時，卻有雷射筆。另一名20歲學生則於受審前認罪，求情指受網絡影響才一時衝動犯案，終致成為消防員的夢碎。

同案另一被告自辯

被告彭裕謙（18歲）及職訓局青年學院學生郭焯彥（20歲，圖）各被控前年11月11日在旺角彌敦道687號外，管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。彭昨以一身整齊西裝應訊，甫開庭便向法庭表示無法律代表，將以英語自行抗辯，及後獲安排坐在律師席，身旁有傳譯員協助。

拘捕彭的警員24931王家明（譯音）供稱，當日清晨6時許坐警車高調巡邏，至彌敦道近亞皆老街看見對面行人路有三男一女形迹可疑，下車截查。他在彭的背包內搜出雷射筆及萬用鉗等，於是拘捕彭。

彭向法庭道出自己版本的案情，指王當時從他身上或背包搜出的物品中，並無雷射筆，但後來王在警署內把背包物品放進透明證物袋時，他才首次發現有雷射筆。審訊今續。

至於認罪被告郭焯彥，同意案情指警員當時在他背包搜出一支雷射筆及一支伸縮棍。辯方求情透露，郭現於青年學院攻讀商科高級文憑。父母求情信指被告活潑聰敏，今次受朋輩和網絡影響才犯案。

社工求情信則指被告曾打算投考消防員，深知現已不可能，但有志轉向商科發展。郭續准保釋至本月21日，待取背景及社會服務令報告後判刑。

案件編號：WKCC1002/20