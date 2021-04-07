【本報訊】曾被揭發涉將商廈分間劏房出租牟利，並違規僭建大宅的富臨集團行政總裁楊維，其元朗錦壆路大宅昨清晨遭人淋潑紅油，警方調查相信涉及金錢問題，列刑事毀壞。黃大仙新光中心的富臨皇宮外亦發現一個「富臨皇宮總裁-楊維、欠」的易拉架，警方正調查兩事事件是否有關連。

現場是元朗錦壆路23號維苑，是楊維所住的獨立屋大宅。資料顯示涉事大宅由「中飛發展有限公司」2009年以逾6,000萬元購入，該公司董事為富臨集團董事會主席兼行政總裁楊維。昨清晨6時許，警方接報指七至八名男子在維苑門外爭執，當中有人持刀。警方列糾紛案派員到場但未見相關人等，但發現大宅遭淋潑紅油，經調查後改列刑事毀壞，初步相信事件涉及金錢問題，交元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

旗下店舖外現追債易拉架

至上午10時許，有工人在場清理紅油油污，現場所見大宅外牆、名牌及大閘均染紅，地上亦有大灘油迹，但未見留下任何收債字條或單張。另一邊廂，昨早7時許，富臨集團旗下位於黃大仙新光中心的富臨皇宮，地下對出行人路有一個倒下的易拉架，易拉架上印有「富臨皇宮總裁-楊維、欠」等字句，但易拉架部份損毀，警方正就兩事件調查，不排除有關連。

就維苑被淋紅油事件，本報昨向富臨集團查詢，獲回覆指「由於這兩宗事件乃主席的私人事務，與富臨集團並無關聯，集團對此不作回應。」

楊維曾受訪自稱上世紀80年代由內地來港，與胞兄由飲食業低層做起，發現火鍋店大有可為，1992年三兄弟於大角嘴開設第一間富臨火鍋店，生意穩步上揚，其後富臨集團分設陶源酒家、富臨皇宮、囍臨門酒家、金皇廷囍宴等品牌，並交棒長子楊浩宏發展炑八韓烤等品牌。

前年反修例風波中，富臨集團被指靠攏涉及毆打示威者的「福建幫」，集團生意因受杯葛及之後武肺疫情影響而持續急跌，上月北角富臨皇宮因不獲業主減租而結業。另外去年10月，本報踢爆楊維在觀塘商貿區，將商廈分間成多間劏房出租牟利，違規八年遭地政署釘契依然懶理；又揭發其大宅違規發水擴建。