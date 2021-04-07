【本報訊】昨新增三宗源頭不明確診及初步確診患者均居於屯門，其中兩人居於友愛邨愛暉樓3座，當中一名71歲老婦潛伏期或傳染期間曾到區內多間食肆。衞生防護中心認為屯門或有隱形播毒鏈，提醒居民如有擔心，可進行檢測。

該名71歲確診老婦為友愛邨愛暉樓3座住戶，4月3日病發，4月5日檢測後確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者每日與三位朋友到屯門政府合署外的空地晨運、食早餐或飲茶，有時會到友愛街市買餸。

患者曾到屯門多間食肆用膳，包括栢麗廣場的明星金閣海鮮酒家；愛定商場經典廚房、綠茵餐廳及彩晶軒等，當局已建議相關餐廳清潔及職員檢測，並透過安心出行向相關食客發出通知。

至於初步確診的一宗源頭不明個案，為70歲獨居老婦，同樣居於愛暉樓3座，視力不佳，多留在家中，家人每周探望一次，亦有朋友周末到訪為她煮飯，相關人士須檢疫。

環境播毒機會微

醫管局總行政經理何婉霞指，這名70歲患者無病徵，4月6日跌倒被往屯門醫院，檢查後發現心律不正，送到內科及老人科病房，經檢測初步確診，即被轉送隔離病房，由於患者無進行高風險程序，無醫護須檢疫。屯門醫院稱，與該患者入住同一病格的七名女病人列作密切接觸者須檢疫，其中一名87歲病人昨早因自身疾病離世，其餘病人檢測全部為陰性。

張竹君指兩名愛暉樓患者的單位相隔一層，但座向不同，而獨居婦絕少出門，暫未發現兩人有接觸史，又相信大廈喉管或其他環境因素傳播機會微，認為獨居婦被探訪者傳染的機會較大。記者昨到友愛邨視察，發現房署職員正在搭建帳篷，為強檢作準備。