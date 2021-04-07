【本報訊】前年10月禁蒙面法生效前夕，市民響應網上號召集會抗議惡法，其中元朗區示威演變警民衝突，有便衣警稱在元朗大馬路被包圍扯頸，他拔警槍發射，擊中一名14歲少年左大腿，便衣警腳邊其後有兩枚汽油彈先後爆開。中槍少年早前承認暴動罪，資深大律師駱應淦昨為他求情時指，少年沒有怪責開槍警員，強調「若畀暴力群眾包圍，（被告）一樣會開槍」，形容少年中槍是應得。主任裁判官蘇文隆最終判被告進入教導所，並須留案底。

求情稱受傷是應得

現已15歲的被告原被控暴動及蓄意嚴重傷人，他早前在少年法庭承認暴動罪，傷人罪則獲不予起訴，蘇官當時只肯索閱教導所報告。對會否覆核本案判刑，律政司發言人稱會研究裁判官判刑理據和主控官報告，才決定是否跟進。

駱大狀昨指，被告的報告內容很正面及顯示出悔意，「佢唔怪控方第二證人（開槍警員），若畀暴力群眾包圍，（被告）一樣會開槍」。駱指被告入世未深，當日按網上討論區「連登」號召到場，事發時受群眾情緒影響，形容少年受槍傷是應得。被告父親寫信稱兒子痛改前非，會好好管教，支持他重投社會。

案情指，示威者前年10月4日在元朗大棠路與青山公路元朗段交界聚集，有人手持鐵通及雨傘叫囂。便衣警員1877陳港橋與同袍乘坐私家車到場驅散，同袍下車後陳欲開車離開，遭多人包圍，有人拍打車窗要求他出示委任證，亦有人扯開車門搶去他的警棍。

陳離開車廂，有人扯他的頸，他拔出佩槍向被告大腿位置開槍。有汽油彈落在陳的腳邊爆開，兩名蒙面男子上前企圖奪取其佩槍時，另一枚汽油彈再落於他身旁。陳頭部、手臂、背部受傷，身體2%皮膚燒傷。

新聞片段拍到案發過程，被告中槍後一拐一拐步行離開，醫生從他左大腿取出三塊彈頭碎片。

案件編號：FLCC700046/20