反修例運動中被拘捕人士數以萬計，大批示威者被控告。司法機構表示，截至今年2月底，於各級法院已處理或正處理的反修例案件共1,752宗，當中超過1,100宗，即接近65%的案件已結案。司法機構亦表明，社會事件相關案件不適合交由專屬法院審理。

立法會特別財委會會議下周召開，司法機構回應立法會議員何君堯的書面質詢時表示，截至今年2月28日，於各級法院已經處理或正在處理的佔領行動案件，自2014年起計共有295宗，當中包括169宗刑事案件；而各級法院已經處理或正在處理的反修例運動案件則有1,752宗，當中1,662宗為刑事案件，目前有接近65%案件已經結案。

反修例案件涵蓋多種罪行 設專屬法院處理不實際不可取

本身是大律師的經民聯議員梁美芬就問及，司法機構會否投放資源開設「專案法官」或「專案組」，加快處理反修例運動案件。司法機構回覆指，曾就設立專屬法院的建議諮詢相關持份者，由於社會事件相關案件涵蓋多種罪行，所涉的量刑機制各有不同，而事實情節亦各有差異，因此把該些案件劃為單一類別，甚或幾個類別後交由專屬法院審理的做法極為困難，甚至是不可能，持份者亦普遍認為設立專屬法院既不實際亦不可取，司法機構的評估與持份者意見一致，認為不適合實施該項建議。

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