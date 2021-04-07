4月7日（周三）是復活節長假結束後首日，德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗接種者單日減少12%，至25,800人；中國科興滅活疫苗第2針接種者卻離奇單日急增逾倍，兩針共17,800人接種。雖然兩者由2倍差距收窄，但打BioNTech單日人數仍多過科興45%。至於預約BioNTech人數仍多過科興逾4倍。

疫苗接種計劃由2月26日開始，截至4月6日已屆第41日，累計已接種約659,600劑疫苗。約516,000人接種首劑，其中約336,200人接種首劑科興，約179,800人接種首劑BioNTech。約143,600人接種第二劑，包括約104,100人接種第二劑科興，約39,500人接種第二劑BioNTech。

科興第2針 離奇單日急增逾倍

接種及預約接種首劑科興人數持續「低迷」。周三單日約有3,100人接種第一劑科興，當中約1,800人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,300人在參與計劃的私家醫生和診所接種。

不過接種第2針科興的人數，單日急增。3月10日為科興首劑開打第13日，單日有10,900人打首劑；至本周三，即第二劑科興開打的第13日，約14,700人接種第二劑科興，較本周二僅6,200人急增逾1倍，當中約7,700人在社區疫苗接種中心接種，約7,000人在私家醫生和診所接種。

累計方面，截至3月10日、科興首劑開打第13日，共有121,500人打首劑；至本周三，累計104,100人在科興開打第二劑第13日接種，即共約17,400人甩底，累計甩底率14%。

周三單日8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」約為3%，21間社區疫苗接種中心接種BioNTech「甩底率」約為2%。此外，周三單日約有3,000人網上預約接種科興，約15,600人預約接種BioNTech。BioNTech預約人數，繼續比科興多逾4倍。

8人針後不適送院 2人留醫

截至周三午夜的過去24小時，共有8人針後不適送院，全部情況穩定，當中7人都打復必泰；3人打第2針，其中2人是復必泰；6人已出院。唯一打科興的53歲女，在屯門友愛體育館打第2針後暈眩及胸口痛，下午近2時送往屯門醫院，不用留醫。

此外，1名40歲女在上水龍琛路體育館打第2劑復必泰後氣促及出疹，下午4時許送往北區醫院，但不遵從醫生勸告就自行出院。另一名38歲男在觀塘曉光街體育館打首劑復必泰後昏厥，早上11時許送往聯合醫院，不用留醫。

至於留醫的2人，都是在西灣河體育館打首劑復必泰。36歲女針後頭痛及接種處感到痛楚，上午11時許送往東區醫院。59歲女針後心悸及高血壓，晚上8時許亦送往東區醫院。

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