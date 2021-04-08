民主派在2019年區議會選舉大勝，原本可袋穩117席特首選委會區議會的議席，但北京閹割香港選舉制度，區議會議席全被取消，全國人大常委譚耀宗接受中新社訪問時指，為了令香港基本法的原意得到落實，區議會不應參與太多的政治工作，故剔除了117個區議員的選委名額。他又指，下屆區議會換屆前，將研究區議會如何組成。

譚耀宗指，基本法第97條規定，香港特區可設立非政權性的區域組織，接受政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，為了令香港基本法的原意得到落實，香港區議會不應參與太多的政治工作，所以新的選委會中剔除了117個區議員的選委名額。他亦透露，是次「完善選舉制度」並沒有決定區議會今後的組成是否改變等，預計有關問題會在區議會換屆前作出研究。

譚耀宗又稱，香港在主權移交20幾年，有時對基本法的執行落實不夠「準確」，「確實是變了形、走了樣」。他指，是次選舉制度調整，能「正確地走在基本法的軌道上」，出發點是為了香港好，「堵塞選舉制度漏洞」亦可避免「反中亂港者」進入香港的政治體制：「所以不管人家怎麼攻擊我們，我們都要頂得住，我們都不怕，因為我們都是為了香港利益，為了香港市民的根本利益。」

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