聲稱由「完善」選舉制度角度而言，閹割香港選制為進步的特首林鄭月娥，今早在立法會答問會上，狠批海外傳媒報道對港充滿偏見，外國政府抺黑中央對港政策，甚至「上綱上線」，「令我哋好憤怒」，她指海外的經貿辦事處一見錯誤報道便會去信，雖不知效果，但「起碼立此存照」。

經民聯金融服務界議員張華峯在立法會特首答問大會問到，近日有「別有用心」人士及傳媒抹黑人大決定，又指要杯葛日後選舉，他擔心會令外國投資者錯誤判斷，影響其在港投資信心，關注政府會否透過駐外經貿辦等在歐美國家宣傳。

林鄭回應時表示，外國傳媒針對香港的報道充滿偏見，部份外國政府對中央對港工作抹黑、上綱上線，「令到我哋（特區政府）好憤怒」。她強調外交部已不斷作出反駁、澄清，她本人也曾在聯合國人權理事會發言解釋。

她指，現時特區政府的海外經貿辦現時一見錯誤報道便會去信糾正，「呢啲信有冇效、佢哋會唔會登，我哋唔知，但起碼立此為照，話佢聽呢啲報道係錯嘅。」她又指，日後會繼續相關宣傳工作。

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