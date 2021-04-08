市民去年5月底發起反國歌法與反國安法的示威，警方在多區戒備和驅散。駐守中環的防暴警長報稱在環球商場外的天橋遭迎面走來的電腦技術員以肩膊用力撞擊胸口。技術員被控襲警，今在東區裁判法院受審，辯稱當時只是側身迴避路人，沒有碰到警長，就算輕微碰到，也只是尋常意外觸碰，並非如警長所言用力撞得他退後一步。

被告馬健璋（28歲）被指去年5月27日襲擊警長58750莫兆威。莫兆威今供稱，當天獲指示登上環球商場通往遮打大廈的天橋，驅趕橋上聚集者，同時觀察畢打街的聚集群眾。

下午約1時45分，莫形容當時橋上人流疏落，人均相距兩米。被告從畢打街樓梯登上天橋，「因為佢一直望住我，所以我都有留意佢」。被告似是行向他右後方的交易廣場，步速正常；惟行至兩三步距離時，被告突然微微向左側身，然後挨身用右肩撞他胸口。

莫稱感到少許痛楚，「我褪後一步，大嗌你做咩撞我呀」，並且伸手攔住被告查問。被告回應謂：「我冇撞你，我邊有撞你呀？你快啲查完身份證畀我走啦。」被告又稱剛吃完飯，正返回位於交易廣場的公司。隨後同僚拘捕被告。同日下午莫到醫院求醫。

辯方提出另一種說法。大律師形容當時午膳時間將完結，天橋上人來人往，路人互有閃避讓路。莫身旁設有無障礙通道，形成樽頸位置。當時有一位女士從右後方行近莫，與被告迎面相對，被告側身避開女士，但沒有碰到莫，更無用力把莫撞到退後；即使有接觸，也是生活常見的意外觸碰，不會受傷或造成痛楚。莫不同意。

相距4至5米 警員指「1分鐘至2分鐘」被撞 最終不斷改口至「十零秒」

對於莫指人流疏落，辯方盤問他謂會否誤把其他執勤見聞混為一談。莫強調不會，「因為5月26號係我成個機動部隊工作第一次三日兩夜執勤，所以我對呢個特別深刻」。他又說被撞時，方圓兩米只有被告。

根據莫的證供，他站在距離樓梯3至4米之處，第一眼看見被告，是被告上樓梯中途冒出頭來，二人大約相隔4至5米。被問到由看見被告到遭到撞擊，相距多少時間，莫起初說「1分鐘至2分鐘」，辯方複述答案確認，莫回答謂「1分鐘」。暫委裁判官陳國維也複述確認，莫再修正為「1分鐘內」。辯方遂問是數秒抑或數十秒，莫最終說「感覺大約30幾秒」，而如果由被告上完樓梯開始計算，則是「十零秒」。辯方不禁直言：「咁都真係好慢下喎。」案件下午續審。

【案件編號：ESCC2511/20】

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