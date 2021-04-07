英國首相約翰遜上月底與四個香港新移民家庭會面後，政府進一步透過民間組織收取更多移英港人需要，今日宣佈撥款4,300萬英鎊（折合約4.6億港元）開啟BNO公民融入社區計劃（Hong Kong British Nationals (Overseas) Integration Programme），主要協助港人在英國住屋及教育，當中教育重點指出會提供資源予中小學教育學生英國和香港的歷史；同時在全國設立12個「迎新中心」（Welcome Hubs），為港人提供有關在英生活一站式諮詢服務；又會成立跨部門小組去落實計劃。有移英港人表示十分感激及欣賞英國政府照顧到位。

記者譚志輝英國報道

房屋大臣：我們是自由及民主鬥士 有責任照顧受壓迫港人

房屋、社區及地方政府（MHCLG）大臣鄭偉祺Robert Jenrick今日（7日）宣佈啟動BNO公民融入社區計劃（下稱計劃），當中約3.3億港元（3,070萬英鎊）撥給英格蘭的地區議會，主力向有需要的移英港人提供英文及住屋援助，另外5,800萬港元則撥予蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭等地方組織。鄭偉祺表示，政府正盡所能令移港人能在英國安居樂業，「希望計劃能令他們在落機一刻就得到有關房屋、子女學業、工作發展等支援，我們是自由及民主的鬥士，是故有責任去照顧受壓迫的港人，希望英國能成為他們的家。」

計劃名為融入，故政府會撥1,055萬港元（98.6萬英鎊）予民間組織申請，用以在社區層面協助新港人在就業、情緒及生活質素等方面的問題，當中又特意注明會由MHCLG主導開發中小學教材，令年輕一代認識香港人，以及他們與英國的關係；又會介紹傑出英國港僑的貢獻。有份參與該項目的官員透露，內閣有部份成員擔心教育港英歷史會觸動中共的神經，本想在該點避重就輕甚至不主動處理，但最後有閣員認為此事關乎英國年輕一代如何去看待香港人，認識他們與英國的關係甚至他們在回歸後的遭遇可有助他們應對歧視，方案最終獲通過。

另外，計劃會撥5,350萬港元（500萬英鎊）在全國各地設立數碼「迎新中心」，予港人與當地家庭作配對以在英新生活上獲得在地支援，另外亦會設立新的移英資訊網，提供在英生活如開銀行、投票等實用資訊，並設有繁體中文譯本。

約翰遜屢舉行跨部門會議 了解港人抵英後面對困難

據了解，英國內閣自首相約翰遜會見4個新移民香港家庭後，多次舉行跨部門會議，又透過不同民間組織了解港人初到貴境實際面對的困難，最後篤定由房屋大臣推出計劃。有份為政府穿針引線的英國協助港人組織UKHK發起人Krist Kandiah指計劃令人十分鼓舞，「是一個好開始去幫助港人全面融入並回饋社區，而幫助新移民正正是要由民間、政府及商界合作去推動」。

他續指，早前安排4個家庭與首相會面後，再有不同部門的內閣成員與港人家庭開會討論在英遇到的困難，在計劃推出前兩天亦有安排另4個香港家庭與鄭偉祺進行視像會議，並笑言與會港人不斷就英國政府開放BNO簽證一事上表示謝意，反而沒多少時間真正討論他們遇到的困難，但整體而言都是工作資歷互通、住屋及教育等問題，而UKHK提出的建議基本上都有被採納，故計劃以第一步來說已相當到位，但會持續向港人收集意見並向政府反映。

有份向政府建議的老港僑林懷耀表示，相對之前英國處理多次移民潮的準備不足，這次推出計劃顯示英國政府有進步，「我提出的9個建議大都有照顧到，算是十分合適，希望港人這次獲得這麼多協助，能真正做到融入並回饋社區，多參與社會事務，不像以後在英華人圈般自我封閉」。

移英港人嘆疫情下融入困難 讚支援十分到位

上年8月一家移民英國的港人阿均，對英國再次主動協助港人十分感激及欣賞，「老實講佢開放畀我哋嚟工作定居已好感恩，冇諗過仲有咁多支援。」他表示移英後最大困難是7歳大仔的教育，「佢喺香港升小學第一年因疫情上得幾個月堂，一升二年班我哋就走，嚟到就讀YEAR 3，可以話係有兩年GAP，單講英文能力已完全應付唔到。」他指學校見狀已有安排老師提供單對單補課以協助囝囝追上進度，故覺得支援已十分到位，但因疫情關係一家移英大半年來在融入方面確有困難，相信政府推出的支援計劃會有實際幫助。

BNO公民融入社區計劃措施

●撥出約4.6億港元予地方政府協助港人住屋及英語溝通等問題

●設立12個數碼「迎新中心」提供在地生活咨詢

●製作教材予中小學學生認識香港、香港人、港英歷史及英國傑出港人貢獻等

●設立繁體中文移民英國官方資訊網

●撥備約1千萬港元予協助港人社區組織申請

●成立跨部門小組落實協助港人計劃

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