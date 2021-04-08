患有亞氏保加症的毅進女生，發現fb出現偶像「阿Sa」蔡卓妍的假賬戶，更有22萬人關注。她不忍粉絲被騙，多番要求阿Sa及其家人澄清但不果，於是在阿Sa與其男友石恆聰位於筆架山道愛巢外的木板上塗鴉，又在阿Sa的ig賬戶留言謂「唔講真話就上去大屋放火」，更涉恐嚇石「信唔信我劃花你木板」。女生最終被控刑事毁壞及兩項刑事恐嚇罪，案件今日開審。石恆聰及蔡卓妍均是案中事主，惟控方沒傳召兩人出庭作供。而被告則強調只想受到偶像的關注。

報稱無業的被告趙凱怡（31歲）被控於去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於去年3月2日或之前某日威脅石恆聰及蔡卓妍，會使石佩藍之財產及筆架山道6號屋損壞，並意圖使他倆受驚。

蔡卓妍與男友沒有出庭作供

石恆聰及蔡卓妍均是案中事主，惟控方沒傳召兩人，僅傳召石恆聰的胞妹石佩藍、保鑣及拘捕被告的女警作供。對於為何不傳召石蔡兩人，控方指「沒進一步資料提供」。

石佩藍的保鑣劉來福今供稱，前年10月開始經常見到被告在大閘外流連，於是通知石小姐。案發前數天他見過被告，曾勸籲被告離去，而被告亦答應不會再來。惟至去年2月24日，被告再次出現，更向他表示曾寄信給石小姐，卻未獲回覆，所以在正裝修的6號屋大門的木板上寫字，希望對方看到。被告更向他指出寫字的位置。警方其後接報，在附近拘捕被告。

首次被捕後再於蔡卓妍ig留言

石恆聰的胞妹石佩藍則供稱，事發期間6號屋正在裝修。她與被告素不相識，惟事發前差不多每天都見到被告在寓所附近守候，有時坐在車上離遠已見到被告，她亦擔心自身安全。

她於盤問時透露，被告曾在其ig賬戶留言，提及她的出門時間、乘坐車款及車牌號碼，極度滋擾，其後她被迫删除ig個人賬戶。

嚴姓女警26790供稱，去年2月24日被告在涉案的木板寫上「有人假冒，沒有人理會自己的負面情緒，希望有人舉報fb賬戶」、「被呃40萬元人民幣」等字眼。被告於警誡下稱：「我都係一時唔開心，所以一個人去呢度，用筆寫訊息畀蔡卓妍，希望佢回應我訴求。」

警方其後為被告進行錄影會面，被告指fb上有蔡卓妍的假賬戶，該假賬戶有達22萬人關注。她認為這等於有22萬粉絲受騙，希望蔡能正視假賬戶問題，惟蔡沒有回應她。她從雜誌得知蔡的地址，於是到現場用原子筆在木板上塗鴉。

「我只想佢關注我」

至於所謂被騙人民幣，被告承認絕無此事，強調「我自己亂咁寫」、「我只想佢關注我」、「想阿Sa澄清返個假facebook」。被告又自言感到很後悔，「我以後唔會再嚟」、「想以後繼續讀書，咁樣太辛苦」。

惟去年2月至3月2日，被告在阿Sa的ig賬戶留言謂「唔講真話就上去大屋放火」。被告亦在自己的ig賬戶標籤了阿Sa的男友石恆聰，並寫下「X你老母，信唔信我聽日去畢架山道6號劃花你木板」。

警方去年再就被告涉嫌恐嚇一案，與被告進行錄影會面。被告解釋，她向阿Sa留言只是希望「佢睇到盡快處理假facebook」，引起阿Sa注意，又認為這是小朋友行為，強調自己絕沒有能力放火。她當時因為很憤怒才留言。

裁判官葉啟亮裁定案件表證成立，辯方指被告傾向作供。聆訊明天繼續。

【案件編號：KCCC746/20】

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