【本報訊】黎智英昨透過代表資深大律師蔡維邦求情，指他是為了表達對政府和警方的不滿才參加遊行，而非出於貪婪憤怒，且當日阻路情況比2014年佔領運動為輕，亦不涉暴力，望法庭判罰款或緩刑。控方則繼8.18遊行案後，再度申請撤銷被告保釋，法官胡雅文聽取控辯雙方陳詞後，明言不打算撤銷三人擔保，惟要求一直只需以現金保釋的楊森交出旅遊證件。

指全無暴力或須懲處行為

蔡大狀指出，較本案嚴重的案件也只是判罰款，請求法庭判黎罰款或緩刑。蔡援引佔中案指，兩名被告朱耀明和李永達背景良好、長期服務社會，及非為貪婪或洩憤而犯案等，因而獲判緩刑；本案遊行人士大部份時間均使用行人路，阻路程度不及佔中案。

蔡強調本案極為和平，尤其考慮到2019年8月底社會局勢變得容易失控，8.31當天更因其他遠比本案不和平的事件而聞名。黎遊行期間時而領頭，時而跟隨別人，全無暴力、破壞社會安寧或須懲處的行為，他亦只參與了兩、三小時，為了表達對政府和警方的不滿而參與遊行，非因貪婪憤怒等，不應被判監。

求情時蔡亦略述了黎智英為人熟悉的背景，包括上世紀60年代從內地來港、80年代創立聞名亞洲的佐丹奴品牌，及90年代創辦壹傳媒和至今仍擁眾多讀者的《蘋果日報》，並形容黎是備受尊敬的成功商人，對香港經濟貢獻顯著，亦促進傳媒業多元發展。蔡又指只得小二學歷的黎取得如此成就，皆因他不斷學習，如自學英語，即使活到73歲，每次與蔡會面總拿着不同書本。現在高齡的黎亦難免有糖尿病、高血壓、失眠等疾病。