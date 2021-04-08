第六屆立法會議員任期早已屆滿，人大常委去年拍板決定讓全體議員延任一年，民主派議員先後拒絕委任並辭任，其他親建制派議員則繼續留任。曾參選區議會但落敗的「傘兵」沈泰鋒昨向高等法院提出司法覆核，指「二次當選」的立法會議員繼續以議員身份行事，包括審議法案，是違反《基本法》，要求法院頒令禁制，同時下令特區政府要履行責任，舉行立法會選舉。

曾任職法律文員的申請人沈泰鋒，將現任立法會主席梁君彥在內的42名立法會議員以及林鄭月娥列作建議答辯人。惟建議答辯人名單中並無仍然在任議員鄭松泰的名字。

沈在申請書中表示，按照《基本法》規定，名單內所列的42名立法會議員自去年任期完結後，由2020年7月18日起已再無權以立法會議員身份行事。而「解散」立法會後，政府無按《基本法》規定，在三個月內舉行立法會選舉，而是容許上屆議員「自動繼續二次當選」，亦是違反《基本法》。為此，沈要求法庭禁制所有答辯人繼續執行議員職權。

沈泰鋒曾於2015年參選區議會，最終落敗，惟他未按法例規定於指定期限內提交選舉經費收支申報書，因而被控，其後認罪，判監兩個月及罰款6,000元。

【案件編號：HCAL474/21】

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