酒吧、卡拉OK及麻雀館等業界代表日前一連4日接力絕食，促請特首正面對話，並回應業界的苦況。絕食行動於昨日（7日）結束，業界亦獲食物及衞生局副局長徐德義等官員接見。麻雀館東主代表張家寧在港台節目表示，對於獲接見感到開心，惟當局並無答應任何復業條件，僅稱要視乎近日確診個案有否增長，經商討後再回覆業界。

張續指，麻雀業界願意鼓勵及要求所有員工接種疫苗，以換取復業；他經營的麻雀館中，有超過一半員工已經接種，其餘員工亦正安排或已預約去接種。張認為，麻雀業界接種疫苗已是最好的防疫措施，因為可防止員工受病毒感染，員工亦不會傳染病毒予客人，即使麻雀館再增添其他防疫措施，如要求客人戴上手套打牌亦沒意思。

張又指，是次絕食行動發起人、持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁曾指出，接種疫苗不應與各行業綑綁，只是目前他們希望可以復業，業界惟有「馬死落地行」，否則很多麻雀館要結業。張重申業界僅有3大訴求，包括復業、賠償，以及日後的防疫要求不再「一刀切」。

許樹昌憂暫停菲律賓航班 致本港家庭無法請外傭

另外，本港有逾4成變種武肺個案來自菲律賓，有專家提出暫停菲律賓來港的航班。中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌認為，從高風險地區抵港要檢疫21天，相信已算是全球最嚴厲，暫時本港找到180宗變種武肺個案，措施亦發揮到功效，變種病毒未有流入社區。他指，如暫停菲律賓和印尼航班，無疑可以減低香港的風險，但亦令很多家庭無法聘請外傭，認為可安排外傭在原居地接種，或在他們入境後若證實未曾感染，為他們安排打針。

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