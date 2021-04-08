政府早前公佈，將於4月21日及28日安排指定國泰航班由倫敦飛抵香港，接載滯留當地的港人返港。機票於周四（8日）下午4時在國泰網站開賣，但有讀者指，相關機票銷售網站在下午4時一直故障，他不斷嘗試登入頁面不果，最後所有機位在2個多小時後全數售罄，對安排感失望及不滿，指太太及一對子女去年底已滯留英國，「成半年冇見過我對小朋友」，希望當局能再加開航班讓港人可盡快回港。

政府早前曾宣佈，2班從英國到香港的指定航班將於8日下午4時開賣，國泰亦設指定網站售票，2班航班分別於4月21日及28日上午9時10分由英國倫敦希斯路機場出發，翌日凌晨3時50分抵港。

陳先生（化名）稱，其太太及一對分別2歲及5歲的子女去年9月到英國探親，原本預計10月回港，但其後多次預訂機票，航班均被取消，至12月政府更禁止所有英國載客航班來港，一家四口至今分隔兩地逾半年。

他稱，周四（8日）下午4時前已準時在電腦前準備登入國泰網站購買機票，「最初都未有嗰條link（售賣機票的連結），幾分鐘先出到條link，揀咗21號起飛，之後就話故障」。他其後轉為於英文版頁面登入，揀選了日子後同樣顯示網頁有故障。他再透過另外2部電腦裝置同時嘗試登入網站，太太亦在倫敦嘗試購買，一直無法登入到填寫個人資料的頁面。

根據他提供的截圖，網頁曾顯示「system maintenance」（系統維修）字樣，或指網頁有「technical issues」（技術問題），着他稍後再試。他曾透過國泰的ＷhatsApp向客戶服務人員查詢，對方最初稱系統出現問題，至傍晚6時半，對方終回應指「通過在線和相關的團隊進行的機票預訂，我們收到通知LHRHKG 4月21日至28日的特別航班已經預訂滿了」。國泰購買特別航班網站亦顯示一個註明下午6時25分的更新訊息，指「目前這兩個航班的所有座位都已售罄」。

陳稱，不明白為何自己一直無法登入系統，「我試咗2個半鐘，點解突然會賣晒飛？連3個特級嘅機票都賣晒？」亦質疑為何對方指有「團隊進行的機票預訂」，「係咪有團體可預訂？」其後他致電國泰熱線，對方再指網站的確出現故障，但機票已售罄，稱並沒有提供特別途徑予旅行社買票。陳再致電1868向入境處投訴，但對方稱只能向負責相關事宜的食衞局反映。

陳指，從其他報道可見，有網站曾以逾2.2萬元出售原價為9,584元的4月21日特別航班機票，「點解國泰賣晒飛，嗰啲網站會有？」不過，《蘋果》嘗試登入相關網站查看，則找不到有該2班航班的機票出售。

「點解內地同香港嘅通關、比起其他地方返香港嘅安排咁唔同？」

陳直言，自去年起預訂回港的航班不斷取消，曾向入境處求助不果，亦考慮轉機到別處隔離21天再回港，但因子女年紀太細而作罷，今日終等到政府開放特別班次，最終仍購不到機票，「成半年冇見過我對小朋友」，直言「好失望、（安排）好混亂」，又認為政府政策厚此薄彼，「點解內地同香港嘅通關、比起其他地方返香港嘅安排咁唔同？」形容是兩種標準，十分不公道，希望政府可盡快加開更多航班協助港人返港。

國泰航空回覆稱，就顧客於8日下午於國泰網站預訂由倫敦返港的特別航班機位，因系統繁忙而未能登入，他們深表歉意；而2班特別航班，合共提供約600個機位，現已售罄。

食衞局指，政府會密切留意指定航班及指明檢疫設施的預訂情況，如有需要，會與航空公司安排額外指定航班。

本報亦向入境處查詢今日是否有接獲港人就購買機票事宜的求助，處方回應稱，入境處至今收到約1,060 名在英港人的查詢及求助，當中約420名港人已返回香港。 入境處在收到港人求助後已即時提供相關資訊，將最新求助情況向相關政策局反映，有需要時聯絡中國駐當地領事館跟進。

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