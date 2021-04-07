【本報訊】本案押後至下周五（16日）下午判刑，當天早上法官另會處理牽涉黎智英和李卓人的8.18遊行案求情和判刑。除了兩案判刑外，黎智英去年12月被控的勾結外國勢力案和壹傳媒用地欺詐案，亦會在同日下午同一法院再提堂，換言之黎將面對四宗案件聆訊。

資深大律師蔡維邦昨代表黎智英求情，請求本案判處非監禁刑罰；若然法官決定判監，則希望將本案與8.18案部份刑期同期執行。蔡維邦指，兩案同樣發生於2019年的不尋常時期，是那年夏天極少數確實和平的公眾活動，反映黎只參加和平活動，甚至他的參與或許會令其他人不干犯暴力。

李楊同涉多案

8.31遊行案是反修例運動期間四宗非法遊行案件之一，法庭早前先審理8.18流水式集會案，處理對「未經批准集結罪」的違憲法律爭議，供其餘案件參考，結果法官在法例層面和執法層面均駁回違憲挑戰。

除了本案和8.18案之外，黎智英、李卓人和楊森同時牽涉前年10.1遊行案，共有10名被告，5月將審訊。三人均被控組織及參與未經批准集結罪，李卓人另涉煽惑罪名。楊森還涉及組織和參與前年10.20九龍遊行案，有七名被告，已排期8月審訊。此外，黎、李、楊三人另有去年維園六四集會案在身，該案6月11日再提訊。