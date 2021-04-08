前年11月沙田新城市廣場外發生警民衝突，有女警聲稱看見一名身穿黑衫的男子在瀝源橋將斜孭袋丟入城門河，截查時遭推胸撼頭。警方其後撈起斜孭袋，在袋內發現6支汽油彈。任職游泳及健身教練的黑衫男早前受審，裁判官香淑嫻今裁定他襲警及管有攻擊性武器兩罪罪成，更明言不會給予被告「假希望」，判監是唯一刑罰，且刑期不會短。香官下令索取背景報告，押後至4月28日判刑，其間被告還柙候判。宣佈散庭後，有被告家屬和親友掩面痛哭，亦有人在庭外相擁而泣。

被告林頒法（23歲）被控襲警及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，涉於前年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊女警陳嘉銘，並管有6支汽油彈。辯方求情透露，被告出生於小康之家，平日很照顧家人，也常常參與教會活動。辯方強調被告心地善良，很關注香港近年的情況，未來立志成為健身教練，希望法庭從寬處理。

辯方求索取服務令報告被拒

辯方又指，被告未曾使用或取出汽油彈，涉案汽油彈份量亦不多。至於襲警一事，則是在短時間內發生，與被告本性不符。辯方建議法庭可先索取社會服務令報告，惟裁判官香淑嫻明言勢將判監，強調汽油彈用於縱火，可以傷人甚至殺人。

香官今裁決時全盤接納所有警員的證供，並信納受襲女警所言，被告曾用雙手推她的胸，再用頭撼她的前額。對於辯方質疑女警沒解釋截停原因，香官認為被告自知身藏違法物品，出手推女警意圖逃走，故女警根本無時間解釋，只可用適當武力制服被告，最終裁定被告襲警罪成。

香官再指，雖然女警制服被告後，隔了2至3分鐘才看見河面上的飄浮物，但她最初發現被告時有約兩秒觀察到他所拋出的物件，可大致辨認其形狀及顏色，相信被告拋出的物件就是當時河面上唯一的飄浮物。

指管有汽油彈唯一意圖就是傷害他人

辯方曾質疑，眾警員照射追蹤的飄浮物並非水警撈起的袋子，而飄浮物亦有可能是風褸。辯方亦指，不同作供警員對飄浮物的描述均有出入。

香官今指出，考慮到各警員身處的位置和距離，加上現場環境是光線昏暗的流動河面，對飄浮物形容有出入，不足為奇。香官續指，各警員用電筒照射追蹤飄浮物的過程從未間斷，即使有，也只是半秒至一秒的空窗期，相信被撈起的飄浮物正是呈堂袋子。

香官認為被告袋中藏有6支汽油彈，唯一意圖就是傷害他人，裁定他管有攻擊性武器罪罪成。

【案件編號：STCC4008/19】

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