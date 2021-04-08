42歲菲傭4年前來港工作，不足4個月便在僱主家中昏迷，送院後不治，剖屍未能發現醫學死因。死者胞妹事後告知警方，一向身體健康的死者死前曾投訴未獲足夠食物，加上工作過度勞累，出現背痛及全身骨痛，又常遭僱主語言虐待；惟警方並無將資料記錄在案，亦沒有及時向屢被投訴苛待家傭的女僱主錄取口供以作調查。死者胞妹向死因庭提出召開死因研訊不果，在非牟利組織協助下，透過義務大狀向高等法院提出同樣要求，力求尋找真相。最終法官批准申請，下令死因庭召開研訊。

原告Imelda Quinto Abong是死者的胞妹，答辯人為死因裁判官，今日沒有代表出庭。案中死者是菲律賓籍傭工，曾於新加坡及中東打工，2016年12月開始為居於美孚新邨的黃姓女僱主工作。翌年4月４日，死者被發現於僱主家中不省人事，送院搶救後不治，終年42歲。死者胞妹接獲消息後，自菲律賓來港為胞姊辦理喪事，並向警方錄取口供。

需半夜洗衫 自行購買食物亦不准

代表原告的大狀今陳詞指，原告在誓章中透露，當日在口供中向警方提及胞姊來港時健康良好，惟在港工作不久，便開始大呻受到僱主不人道對待，經常遭語言虐待，工作也十分勞累，需在半夜洗衣服。

另外，死者生前未獲足夠食物。為了不捱餓，死者唯有自行購買食物，但仍不獲批准，只能偷偷進食。原告說胞姊之後投訴背部疼痛甚至全身骨痛，要服用止痛藥才可減輕痛楚。

僱傭代理透露涉事僱主曾遭另外兩名外傭投訴

大狀指，死者生前曾向僱傭代理投訴，但未獲理會。不過，代理卻透露黃原來之前已有前科，死者是第三個投訴黃施加不人道對待的外傭。

大狀續稱，法醫曾為死者驗屍，惟除發現死者死前服用過止痛藥外，並未找到醫學死因。原告在辦妥喪事後離港返菲，但對未能找到親人離世真相無法釋懷。原告於2019年來港，透過非牟利組織Justice Without Borders的協助，要求召開死因研訊。同年原告獲警方將之前錄取的口供副本交還，發現警方並未將她提供的資料全部記錄下來，死因裁判官亦拒絕召開死因研訊。

原告一方指出，死者死亡真相至今仍是個謎，根據死因裁判官條例，有需要為此召開死因研訊，以令死者家屬得知真相。死因裁判庭亦可就同類案件，向入境處、警方、僱傭中介等作出一些建議，避免事件重演。高等法院法官陳美蘭聽取陳詞後，接納申請，下令死因庭召開研訊，詳細理由稍後以書面頒下。

【案件編號：HCMP225/20】

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