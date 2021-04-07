【本報訊】男倉務員趁去年初武漢肺炎爆發肆虐謀取暴利，在交易平台上訛稱有口罩出售，可在指定時間地點交收，惟最後不見蹤影，詐騙80名苦主合共約12萬港元，更用其中三萬元贓款「課金」打機。倉務員昨承認一項欺詐罪，法官林嘉欣押後案件至4月15日判刑，被告繼續還柙候判。

3萬贓款「課金」打機

報稱任職倉務員的男被告郭梓軒（24歲）昨承認一項欺詐罪，指他去年1月20日至1月31日其間，在網上平台訛稱有口罩出售，欺詐買家約12萬港元。案情指，80名受害人（年齡介乎16至50歲）在網上交易平台「Carousell」看到由被告刊登的外科口罩廣告，訂購口罩後將款項存入被告前女友的戶口。

被告通知各人在指定時間於旺角港鐵站取貨，惟受害人到達後無法聯絡被告，最後集體報警求助。被告警誡下透露，有見口罩需求增，故在銷售平台刊登廣告，定價50元或280元。由於他沒銀行戶口，故一直借女友戶口出糧，女友對戶口有其他用途並不知情。被告從該戶口取出約八萬元，用其中三萬元「課金」打機，其餘款項由女友主動交還或遭警方搜出沒收。

控方一度申請充公約4.9萬元的涉案款項，惟法官林嘉欣質疑，雖然各事主可獲發還的金額不高，但政府充公款項並不公正。控方將款項交由警方向各受害人發還。

案件編號：DCCC911/20