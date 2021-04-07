【本報訊】本港疫情持續，昨新增八宗確診，包括六宗輸入及兩宗源頭不明個案。至於初步確診有約10宗，當中一宗源頭不明。該三宗源頭不明個案的患者全部居於屯門，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指該區或有隱形傳播鏈。其中41歲男患者發病後三日繼續到中環會德豐大廈14樓上班，辦公室14名職員須隔離檢疫。

張竹君昨於疫情記者會指出，該名男患者居於屯門山景邨景富樓，3月29日咳嗽，惟未有即時求醫，至4月4日因肩膊痛才求診，醫生建議檢測，翌日提交樣本檢測後確診。患者於中環會德豐大廈14樓上班，最後上班日期是4月1日，即發病後三日仍上班，其14名同事須檢疫。

曾訪海運反斗城及旺角信和

張竹君續稱，患者上班期間，曾到過中環萬邦行大家樂、萬年大廈大快活及士丹利街日式餐廳廿一堂等多間食肆用膳，其中廿一堂是其潛伏期內前往。患者4月3日先後到過尖沙嘴海運大廈玩具反斗城及旺角信和中心購物，中心已通知相關商場消毒，當局並透過安心出行通知當日曾到訪相關商場的市民。

根據現行工作地點強檢門檻，如有一名確診者傳染期內到訪過工作場所，場所內所有員工均須強制檢測，但會德豐大廈14樓卻並無納入強檢範圍，衞生署回覆稱，因該公司所有職員已被檢疫，故該處所不需納入強檢範圍。

本報昨到爆疫的會德豐大廈14樓視察，發現門牌為「協和集團」，根據公司資料，中國地產集團的業務地址與協和一致，兩集團均由台灣富商汪世忠打理，本報昨曾致電查詢未獲回應。中國地產集團是香港上市公司，主力發展中國住宅及商場等物業項目，汪世忠是集團董事總經理，他同為Hillwealth、協和中國置地集團及太平協和的董事，集團主席為其胞兄汪世昌。

該集團近年多次在公司年報批評美國及評論疫情，包括2019年年報中，汪世昌斥時任美國總統特朗普在武肺疫情下自以為是，「簡直就是個小丑」，促他「搞好自己的事」。在2020年中期報告更無厘頭形容疫情是「百年難得一遇」，集團將迎難而上。負責管理會德豐大廈的夏利文物業管理公司回覆稱，14樓租戶前日已暫停營業並消毒。而中國地產集團截稿前未獲回覆。

12日大男嬰或家居染疫

另外，張竹君指前日確診的12日大男嬰在家居照顧時受感染的機會較大，因男嬰的家人亦確診，其中父親最先發病，母親無病徵，其7歲姐姐較男嬰遲發病。醫管局總行政經理何婉霞稱男嬰情況穩定，暫時毋須接受藥物治療，院方會為男嬰進行血液測試和研究病毒載量，再決定治療方向。她又說，獲父母同意下，男嬰獲餵哺奶粉。

昨新增六宗輸入個案，分別來自埃及、印度、巴基斯坦及菲律賓，其中三人帶有N501Y變種病毒株，本港累計有178宗變種病毒株個案。