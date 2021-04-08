歐洲藥物管理局公佈阿斯利康疫苗與非常罕見的血栓可能有關。香港阿斯利康今午發表聲明指，會按照協議向香港提供疫苗。按現行機制，當藥廠向政府申請緊急使用，政府會先交由疫苗顧問專家委員會審核，由委員會評估是否適合在港使用，再交由政府拍板。疫苗顧問專家委員會成員許樹昌表示，若藥廠提出申請，須待委員會開會集體決定；他個人認為阿斯利康可引致血栓，加上應付南非變種病毒能力低，政府「撻定好閒」，應引入安全及可覆蓋變種病毒的疫苗。

本港與阿斯利康有預先採購協議，會採購750萬劑該疫苗；但歐洲藥物管理局公佈阿斯利康疫苗與非常罕見的血栓可能有關，政府會否繼續採購該疫苗成焦點。香港阿斯利康今午發表聲明，指計劃保持不變，會繼續與香港及澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門提供阿斯利康武肺疫苗。

按現時機制，當藥廠向政府申請武漢肺炎疫苗緊急使用，政府會先交由疫苗顧問專家委員會審核，政府會按專家意見拍板。之前委員會認為復必泰及科興效益大於風險，可在港緊急使用，食衞局局長便作出批准。

許樹昌：應引入可覆蓋變種病毒疫苗

許樹昌表示，專家委員會的責任是評核疫苗是否符合世衞最低要求，即疫苗有效率最少達50%，及其安全性。阿斯利康去年在國際醫學期刊《刺針》發表研究，指有效率平均達70%；但也在醫學期刊發表了研究，指對南非變種病預防效力只有約一成，「變種病毒遲早會四圍散，依家香港守到，但隨住時間始終會四散」。

對於科興疫苗沒有數據顯示對變種病毒的預防效力，許表示，今年2月初審核科興時未有變種病毒出現，而科興符合世衞最低要求及屬安全。

許樹昌表示，阿斯利康可引致血栓，特別是年輕女士若有服食避孕丸，接種疫苗可能會令體內產生抗體對付血小板，令血小板積聚在腦部大靜脈引致阻塞。因血小板積聚在腦部，驗血時會發現血小板太低。外國有年紀較大將收經的女士，因服食賀爾蒙藥丸，接種疫苗後出現腦部大靜脈血栓。

他強調，若阿斯利康向本港提出申請，委員會是否建議使用是開會後集體決定，但他個人認為應引入安全、有效，及可覆蓋變種病毒的疫苗。

對於政府已與阿斯利康有預先採購協議，及可能已落定，許樹昌表示，「撻定好閒，依家香港市民對副作用超級敏感，根本上你買咗未必有人夠膽用。雖然罕見（血栓），但係當有好多人打始終會發生，已經明知係相對後生女士會增加血栓，入嚟香港啲人會唔會夠膽用？」

歐洲藥物管理局仍然指阿斯利康疫苗好處大過風險，許樹昌表示同意，不過香港有其他疫苗選擇，故不應購入該疫苗。

世衞歐盟未叫停 委員會難否決

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，若阿斯利康向本港申請緊急使用，相信專家委員會很難否決，因歐盟及世衞仍然批准使用該疫苗，沒有叫停，而且阿斯利康已在醫學期刊發表第三期臨床研究，符合世衞最低要求，科興未在醫學期刊發表研究及有效率較低，也獲專家同意使用，看不到充份理由否決使用阿斯利康。

崔表示，相信政府已就若干數量阿斯利康疫苗向藥廠落定，但並未繳付全部款項，認為政府可減持阿斯利康，而引入的疫苗可用於60歲以上人士。

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